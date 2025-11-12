Byggledare Signal
2025-11-12
Vi söker en Byggledare Signal för Lundbyleden till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag.
Tjänstens omfattning kan variera över tid men beräknas ligga mellan 40-60%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som byggledare Signal ansvarar du för byggledning och samordning av signal- och teleteknik inom projektet. Rollen innebär att leda tekniska frågor i samverkan med entreprenör och projektledare, säkerställa att arbetet planeras, kvalitetssäkras och genomförs enligt kontrakt, planer och regelverk samt följa upp produktionen med avseende på tid, kostnad, kvalitet och säkerhet. Rollen inkluderar även kunskapsöverföring till interna resurser och deltagande i projektets planering, riskhantering och samordning med övriga delprojekt.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Ansvara för projektets byggledning avseende Signal och Tele.
Medverka i pågående och kommande projektering för att tillföra produktionserfarenheter.
Tillsammans med kontraktsansvarig projektledare följa upp entreprenörens uppfyllande av kontraktsvillkor.
Bevaka att erforderliga kontrollplaner upprättas och att arbetet följer dessa.
Identifiera problemområden, biträda vid besiktningar och bistå projektledningen med underlag inför beslut om ÄTA med entreprenörer.
Medverka i kostnads- och tidsstyrning samt uppföljning.
Medverka vid skydds- och miljöronder.
Medverka i riskhanteringsarbetet.
Samverka med övriga delprojekt, enheter och entreprenörer vid planering inför och under bygg- och installationsarbeten.
Säkerhetsplanera med hänsyn till entreprenörernas produktionsmetoder i samverkan med andra delprojekt.
I samråd med samordnande byggledare/kontraktsansvarig projektledare ansvara för att erforderliga tillstånd för produktion och byggande inhämtas.
Delta i och vid behov leda relevanta möten såsom byggmöten och samordningsmöten samt föra protokoll vid vissa möten.
Rapportera produktionsläge avseende omfattning, tid, ekonomi, kvalitet, miljö, arbetsmiljö samt risker till projektledare.
Delta i prognosarbete i samråd med projektledare och projektingenjör för slutkostnad per entreprenad.
Utföra administrativa uppgifter.
Utföra övriga arbetsuppgifter som krävs för att genomföra projektet i enlighet med verksamhetssystemet.
Granska entreprenörens dagbok, kontrollplaner, arbetsberedningar och avvikelserapporter.
Utföra och dokumentera stickprovskontroller av produktion och produkt enligt upprättad rutin.
Utföra och dokumentera syner av arbeten.
Utföra verifikatuppföljningar och mängdkontroller inför faktureringstillfället.
Medverka till teknisk, ekonomisk och tidsmässig optimering av projektet.
Skapa underrättelser gällande förändrade kontrakts- och avtalsförutsättningar/krav.
Beställa av/komma överens med entreprenör om ändrings- och tilläggsarbeten (exkl. ekonomiska förändringar).
Krav (OBS, obligatoriska)
Minst tre (3) års dokumenterad erfarenhet i rollen som byggledare/platschef/produktionschef/arbetsledare i beställarorganisation eller producerande organisation inomteknikområde Signal. Erfarenheten skall ha införskaffats dem senaste 10 åren.
Erfarenhet från inkoppling av spårväxel
Erfarenhet från flytt eller byggnation av vägskyddsanläggning.
Erfarenhet av järnvägsentreprenader med budget över 30 MSEK.
Goda kunskaper inom användandet av programvaror i Microsoft Office.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Högskoleutbildning inom relevant område eller gymnasieutbildning i kombination med för tjänsten relevant erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig.
Dokumenterad grundutbildning Signal BSG2.
Dokumenterad grundutbildning Signal BS950UF.
Inneha i Sverige giltigt körkort för personbil Behörig Skydds- och Säkerhetsledare (SoS-ledare) enligt Trafikverkets regelverk.
Dokumenterad kunskap i entreprenadjuridik inom AMA/MER och AB04.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet från att ha arbetat med underhåll eller ny-/ ombyggnation utav järnvägsanläggning i drift inomteknikområde tele. God samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Är initiativtagande. Det vill säga att du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
