Buyer - Facility Services & Maintenance

Har du 3-5 års erfarenhet av inköp och vill ta nästa steg i karriären? Vi söker nu en inköpare med fokus på Sourcing- och Commodity-arbete inom Facility Services & Maintenance. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start i mars och sträcker sig till 29 januari 2027.
Publiceringsdatum2026-01-21
denna roll ansvarar du för strategiskt och operativt inköpsarbete inom Facility Services och underhåll. Du driver sourcingaktiviteter, utvecklar leverantörsstrategier och säkerställer affärsmässiga och hållbara lösningar i nära samarbete med interna intressenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva sourcing- och inköpsaktiviteter inom Facility Services & Maintenance
Ansvara för leverantörsrelationer och kommersiella förhandlingar
Utveckla och implementera kategori- och inköpsstrategier
Säkerställa kostnadseffektivitet, kvalitet och leverans
Samarbeta tvärfunktionellt för att skapa affärsvärde
Vem är du?
Som person är du flexibel och trivs i en föränderlig miljö. Vi ser att du är driven, affärsmässig och lösningsorienterad.
I övrigt uppfyller du följande krav:
Minst 3-5 års erfarenhet av inköp
Erfarenhet av sourcing och category/commodity management
Erfarenhet av inköp inom Facility Services.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
