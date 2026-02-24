Butikssäljare Event butik
2026-02-24
Vi söker nu för vår kunds räkning butikssäljare till ett nystartat projekt.
Kunden är ett av Sveriges ledande energi bolag, och jobbar med attraktiva lösningar för kunden och har nya innovativa sätt att nå ut med sina produkter. Företaget arbetar efter att ha de mest prisvärda produkterna på marknaden och arbetar hela tiden för att hitta nya sätt att göra sin produkt bättre.
Vi söker nu säljare till ett nytt koncept med mindre butiker där personer kan komma in och jämföra sina elpriser för att byta leverantör.
Företaget kommer att erbjuda attraktiva event och andra tillställningar som kommer att attrahera personer till butikerna.
Du kommer att arbeta som säljare i butiken och kommer att prata med de personer som kommer in i butiken för att erbjuda dem en bättre lösning på sitt elabonnemang.
Arbetet kommer att ske i en lugn avslappnad miljö med olika event så som artister, utställningar m.m.
Du arbetar heltid med schemalagda tider måndag till söndag, 09:00 - 20:00.
Lön 25 000 + Provision
Mål lön 35 000
Vi söker dig med ett högt driv och som vill arbeta med en spännande produkt.
Du ska gilla att utvecklas och drivas av att nå nya mål.
Du ska ha erfarenhet av tidigare försäljning minst 6 månader.
Rekryteringen sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.recnet.se Arbetsplats
Recnet Jobbnummer
9759422