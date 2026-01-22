Butikschef sökes till Ohlssons Tygers e-handel
Vi söker en butikschef till Ohlssons Tygers e-handel.
Arbetsbeskrivning butikschef webbshop
Brinner du för att kombinera struktur med tempo, teamwork och utveckling? Som butikschef för vårt webblager får du en central roll där du både leder den dagliga driften och driver e-handelns fortsatta tillväxt. Här trivs du som vill vara nära verksamheten, inspirera andra och skapa en kundupplevelse i toppklass.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
• Du planerar och koordinerar den dagliga verksamheten i packlinjen, och hoppar gärna in operativt när det behövs. Du är närvarande, engagerad och gillar att vara där det händer.
* Du skapar och utvecklar effektiva arbetssätt som gör vardagen smidig för teamet och trygg för alla.
* Du ansvarar för att vårt kundlöfte hålls, med leveranser som går ut inom 1-3 vardagar.
* Du ser till att koncept, riktlinjer och handbok följs, och att teamet har rätt förutsättningar att lyckas.
* Du utvecklar rutiner för beställningar och lagerpåfyllnad så att flödena flyter och lagret alltid är redo.
* Du säkerställer att sortimentet är rätt sammansatt, i rätt volymer och till rätt pris.
• Du hanterar inköp och fakturor kopplade till e-handeln.
Ledarskap och utveckling
• Du leder och följer upp teamets arbete och bidrar aktivt till en positiv, inkluderande och resultatorienterad kultur.
* Du ser till att nya medarbetare får en trygg introduktion och att hela teamet utvecklas kontinuerligt.
* Du arbetar proaktivt med arbetsmiljö och trivsel, du vill att alla ska må bra och känna sig trygga.
* Du är uppmärksam på tidiga signaler på ohälsa och vågar ta svåra samtal på ett respektfullt och lösningsfokuserat sätt.
* Du följer upp nyckeltal som leveransprecision och produktivitet och initierar nödvändiga förbättringsåtgärder för att stärka resultaten.
Vi vill att du är en lagspelare som kan leda och inspirera dina medarbetare att ha kul på jobbet och samtidigt uppfylla uppsatta mål. Vi tycker att det är viktigt att du är noggrann, service- och kundinriktad samt flexibel i din personlighet. Det är också viktigt att du gillar förändringar och utveckling. Ingen dag är den andra lik!
Vi erbjuder dig:
En vänlig arbetsplats med ett spännande och utmanande jobb i en bransch som är i ständig utveckling. Ett nära samarbete med ledning och fantastiska medarbetare som gör ett riktigt bra jobb. Här finns chans att utvecklas på jobbet!
• En tillsvidareanställning på heltid (100 %) med sex månaders provanställning.
• Ett självständigt och utvecklande uppdrag i en etablerad och välfungerande e-handelsbutik.
• Tjänstepension, 25 semesterdagar samt personalrabatt (20%).
• Ett familjeägt företag med stark sammanhållning, branschkunskap och lång erfarenhet.
• Kollegialt stöd genom butikschefsträffar samt löpande kontakt med huvudkontoret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
E-post: jobb@ohlssonstyger.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Butikschef webbshop". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ohlssons Tyger & Stuvar AB
(org.nr 556220-8180) Kontakt
Marknadschef
Alexandra Olsson jobb@ohlssonstyger.se Jobbnummer
9699350