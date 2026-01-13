Butiksäljare Batterilagret Eskilstuna
2026-01-13
Svenska Batterilagret AB söker medarbetare som Butikssäljare för vår butik i Eskilstuna.
Vi säljer och marknadsför batterier, laddare och tillbehör . Med affärsidén "batterier från klocka till truck" har Batterilagret sedan starten, för mer än 20 år sedan vuxit snabbt.
Vi har idag en rikstäckande verksamhet som erbjuder marknadens bredaste sortiment av batterier och batterirelaterade tillbehör.
Kunskap, kvalité och konkurrensmässiga priser är ledstjärnor i vårt arbete. Ett nära samarbete med ledande tillverkare borgar för att vi kan stå för vad vi lovar. Vi ska alltid kan erbjuda de bästa och senaste lösningarna till rätt priser.
Huvudkontor och centrallager ligger i Kungälv utanför Göteborg. Våra kunder är privatpersoner och industrikunder. Vi omsätter ca SEK 280 milj. och har höga tillväxtmål.
Som butikssäljare på Svenska Batterilagret ansvarar du för att skapa långsiktiga affärer med våra kunder. Vi på Batterilagret ska alltid ge ett professionellt kundbemötande.
Vi lever på att ge 100% service!
Vi ser gärna att Du har erfarenhet av försäljning. Det är också meriterande men inget krav om du har erfarenhet om batterier och laddare. Produktkunskap får du från oss. Du är öppen och enkel person med ett intresse för att träffa och hjälpa kunder med tekniska lösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
E-post: eskilstuna@batterilagret.se Arbetsgivarens referens
