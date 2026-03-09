Bussförare Nyköping
Nobina Sverige AB / Lokförarjobb / Nyköping Visa alla lokförarjobb i Nyköping
2026-03-09
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nobina Sverige AB i Nyköping
, Trosa
, Gnesta
, Norrköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Med cirka 15 000 medarbetare i fyra länder är vi Nordens största företag inom kollektivtrafiken. Varje dag väljer en miljon människor att resa mer hållbart med oss. Tillsammans med våra resenärer och uppdragsgivare har vi en unik möjlighet att göra skillnad. Med hållbart ansvar och nytänkande som bidrar till fler fossilfria resor. Tillsammans förflyttar vi samhället varje dag. Läs mer på www.nobina.se
Trafikområde Sörmland består av ca 400 medarbetare och vi kör varje dag ca 150 bussar. Tillsammans med vår uppdragsgivare Sörmlandstrafiken ansvarar vi för att driva och utveckla busstrafiken i område Nyköping
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Som bussförare hos Nobina är du social, flexibel och trivs med att möta människor. Du hanterar stressiga situationer på ett lugnt och tryggt sätt och kör alltid säkert och miljömedvetet. I rollen tar du ansvar för både resenärer och buss, i linje med Nobinaföraren och vårt resenärslöfte. Det innebär att du:
• Välkomnar resenärer och ger den information de behöver för en trygg och positiv resa
• Kör säkert, bekvämt och grönt och följer alla trafikregler
• Tar hand om bussen och rapporterar om du ser skador eller risker
• Bidrar till en god arbetsmiljö och samarbetar med kollegor
• Håller dig uppdaterad och deltar i nödvändiga utbildningar
Vi söker dig som:
• Har svenskt D körkort och giltigt YKB
• Har goda kunskaper i svenska
• Kan arbeta varierande tider
Som ny hos oss får du en bra introduktion och möjlighet att fortsätta utvecklas.
Ansökan och om tjänsten
Vi vill ha din ansökan senast: [Project.ApplicationDue] . Urval sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför gärna så snart som möjligt.
Vi erbjuder anställningsform tim-, visstid,
Lön enligt kollektivavtal. Du som tidigare har arbetat som bussförare får tillgodoräkna dig år(inom EU) för inplacering i lönestegen.
Digitala tester skickas via mail och måste godkännas för att du ska gå vidare. Innan anställning görs en hälsoundersökning. Kontroll av ditt belastningsregister skickas via mail och godkänns av dig med BankID.
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsansvarig: admir.brkic@nobina.se
Varför Nobina?
På Nobina är vi engagerade i att skapa en inkluderande arbetsmiljö där varje medarbetare känner sig värdefull. Våra ledare tar ansvar, fattar modiga beslut och strävar alltid efter att möta våra resenärers och samhällets behov. Genom att vara affärsdrivna och fokusera på helheten strävar vi efter att utveckla vår verksamhet och skapa hållbara lösningar för idag och för framtiden. På ett coachande sätt är vi engagerande. Vår kultur bygger på respekt, vi bryr oss och tar ansvar och vi söker ständigt nya perspektiv för att driva innovation.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt BBA Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nobina Kontakt
Instruktör
Admir Brkic admir.brkic@nobina.se Jobbnummer
9785667