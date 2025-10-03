Business Process Quality Coordinator
2025-10-03
Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Är du strukturerad, kommunikativ och brinner för kvalitetsarbete? Vi på Poolia söker nu en Business Process Quality-konsult till en av våra kunder - ett globalt ledande och tekniskt innovativt företag inom energi som skapar hållbara och framtidsinriktade lösningar.
Du blir anställd av Poolia och arbetar på uppdrag hos vår kund i Ludvika. Uppdraget är på heltid, med start omgående och pågår i första hand till 2026-03-31.
Urval sker löpande och tjänsten kan därför bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som Business Process Quality medarbetare kommer du bland annat hantera följande arbetsuppgifter:
• Ta emot och hantera garantiärenden och kundklagomål från globala kunder
• Koordinera aktiviteter kopplat till garanti- och kvalitetsfrågor
• Utföra grundläggande rotorsaksanalyser
• Skapa och hantera dokumentation i ERP-system (t.ex. reservdelar)
• Stötta organisationen i kundärenden och återkopplingar
• Administrativa uppgifter inom orderhantering, leveransplanering och kvalitet
• Arbeta nära ett team om fyra kollegor i liknande roller
Vem är du?
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och har en god kommunikativ förmåga. Du gillar att samarbeta och sätter kunden i fokus.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av administration inom order, leveranser och kundsupport
• Förmåga att självständigt koordinera och driva uppgifter framåt
• Erfarenhet av SAP eller annat ERP-system (meriterande)
• God förståelse för processer och ett strukturerat arbetssätt
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
