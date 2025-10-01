Business Development Manager
Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker just nu för vår kunds räkning en Influencer Sales Specialist till Relatable.
Relatable är en av Nordens mest etablerade byråer inom influencer marketing. Sedan 2016 har de utvecklat och levererat effektiva kampanjer för ledande varumärken i över 50 länder. Genom sin egenutvecklade teknologi och ett globalt nätverk hjälper de företag att skapa skalbara marknadsföringsstrategier med mätbara resultat.
Relatable söker nu en Business Development Manager som vill vara med och driva den fortsatta expansionen.
Om rollen
I rollen som kommer du att ansvara för att kontakta, pitcha och bygga affärsrelationer med marknadschefer och beslutsfattare. Du förstår kundernas strategiska marknadsföringsmässiga utmaningar och kan översätta dem till innovativa och effektiva influencer marketing-lösningar.
Du arbetar självständigt med hela säljprocessen - från prospektering och behovsanalys till förhandling, avtal och långsiktig kundutveckling. Rollen kräver ett starkt resultatfokus och god förståelse för de digitala kanalerna.
Bygga och utveckla långsiktiga affärsrelationer med varumärken
Driva nykundsbearbetning och identifiera tillväxtmöjligheter på den nordiska marknaden med både globala och lokala varumärken
Leda hela säljcykeln och kundbearbetningen och bygga upp en egen stabil kundportfölj
Utforma kundspecifika lösningar och strategier i nära samarbete med kreativa team
Representera Relatable på en professionell nivå i både kundmöten såväl som i andra externa sammanhang
Ett par års dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom marknadsföring och i medielandskapet
Måldriven med fokus på att jaga in nya kunder och bygga långsiktiga relationer
Gedigen förståelse för digital marknadsföring och sociala medier, meriterande med erfarenhet av influencer marketing
Förmåga att driva säljprocessen från prospektering till avslut
Starka förhandlingsegenskaper och ett tydligt track record av att nå och överträffa försäljningsmål
Ett etablerat nätverk inom marknadsföring och kommunikation är starkt meriterande
Vi söker en professionell, affärsorienterad och målinriktad person med en stark kommunikativ förmåga. Du har lätt för att bygga förtroende, är självgående och drivs av att skapa mätbara resultat. Du är analytisk och strategisk i din approach, men samtidigt handlingskraftig och lösningsorienterad.
För att trivas hos oss är du en lagspelare som värderar samarbete högt och ser långsiktiga relationer som nyckeln till framgång.
