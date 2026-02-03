BT-läkare, Region Västerbotten
2026-02-03
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Våra tre sjukhus och orter har alla sin egen karaktär.
• Lycksele är ett mindre länsdelssjukhus i Norrlands inland med korta beslutsvägar och ett väl fungerande samarbete med olika professioner och kliniker med mysig småstadsmiljö och nära till allt. Lycksele ligger beläget mitt emellan kust och fjäll med omedelbar närhet till orörd natur med vilda älvar och djupa skogar, utan att ge avkall på den service och alla de bekvämligheter som stadslivet erbjuder. Här hittar du möjligheten att få livspusslet att gå ihop.https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus-och-halsocentraler/lycksele-sjukhus
• På mellanstora Skellefteå sjukhus hittar du en trevlig kombination av specialistsjukvård och forskning samt en stad i stark utveckling med spännande företagsetableringar. Skellefteå, även kallad 10-minutersstaden, erbjuder mångsidighet med korta avstånd och närhet till både stad och natur. I det nybyggda 20 våningar höga kulturhuset Sara erbjuds teaterföreställningar, musikunderhållning och andra kulturupplevelser.https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus-och-halsocentraler/skelleftea-sjukhus
• Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå ger specialiserad vård till invånarna i de fyra nordligaste länen och forskningen är central. Staden har ett rikt utbud av aktiviteter och kultur. Du hittar ett intensivt uteliv både nära campusområdet vid NUS och i centrum, samtidigt finns avslappnande naturupplevelser alltid nära oavsett stadsdel.https://www.regionvasterbotten.se/vara-sjukhus/norrlands-universitetssjukhus
BT (bastjänstgöring) är en målstyrd utbildning och tidsbegränsad anställning och vi i Region Västerbotten har valt att BT är 12 månaders heltidsarbete hos oss. Vi kan ta hänsyn till eventuellt tillgodoräknande av tid och om vissa mål redan är uppfyllda.
Genom övergripande organisation för bastjänstgöring säkrar vi tillgång till placeringar och de kvalitetskrav på innehåll, kompetensbedömning, handledning och utbildningsaktiviteter som ställs i förordningen.
Som BT-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Du kommer att delta i vardagssjukvård och arbetet sker under personlig handledning av specialistkompetenta läkare och ST-läkare.
Tjänstgöringen inleds med 2 veckor introduktion, A-HLR, akutmedicinsk kurs, patientsäkerhet, vårdhygien, försäkringsmedicin, lagar och förordningar, psykiatri, läkemedel, utbildning i journal- och läkemedelssystem. Bastjänstgöring inom region Västerbotten innebär 12 månaders klinisk tjänstgöring inom akut sjukvård, allmänmedicin och psykiatri. Under tjänstgöringsåret varvas kliniskt arbete med utbildningsdagar. En del av utbildningarna är gemensamma i länet medan andra anordnas lokalt på respektive sjukhus.
Alla som genomgår BT, har utsedd personlig handledare på samtliga placeringar och en ansvarig huvudhandledare under hela bastjänstgöringen.
Examination sker genom kontinuerliga bedömningar med bedömningsverktyg som även används inom specialisttjänstgöring och sammantagna bedömningar som görs vid varje tjänstgöringsavsnitt slut. En slutlig bedömning görs av huvudhandledare och en extern bedömare där de kontinuerliga och sammantagna genomförda bedömningarna samlas in.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bo och utvecklas i Västerbotten, har svensk läkarlegitimation vid tillträde av BT, och behöver göra BT för att komma vidare i karriären.
Det är meriterande med klinisk tjänstgöring som läkare i det svenska sjukvårdssystemet.
Övriga meriter kan vara andra relevanta utbildningar, tidigare yrkeserfarenhet, eventuell profilinriktning samt lokal förankring. Särskild hänsyn tas till personliga egenskaper och samarbetsförmåga.
Sökande ska ha god kunskaper i det svenska språket, motsvarande nivå C1. Den som inte har svenska som förstaspråk kan behöva göra ett språktest innan anställning.
ÖVRIGT
Lön: Lycksele 44 800 kr, Skellefteå 43 800 kr, Umeå 42 800 kr
Dialog om eventuella tillgodoräknanden ska föras i samband med rekrytering.
Bastjänstgöring i Region Västerbotten börjar med två veckors introduktion tillsammans med andra BT- och AT-läkare.
I den här rekryteringen ombeds du önska vilken ort/orter du är mest intresserad av.
Om möjligt, bifoga bevis om svensk läkarlegitimation.
När du har skickat in din ansökan kommer du att få ett mejl där du kan komplettera din ansökan med dokument.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Ersättning
Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
Region Västerbotten, HSF övergripande verksamhet
BT-chef
Nathalie Hassmén nathalie.hassmen@regionvasterbotten.se 073-6445298
