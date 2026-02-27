Boendeassistent
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Vill du arbeta med att bygga relationer och skapa förutsättningar för en förbättrad livssituation och ett minskat utanförskap för människor? Vi erbjuder ett lärorikt arbete, möjlighet att göra skillnad för människor och att arbeta mångsidigt. Vill du vara med? Välkommen med din ansökan!
Vårdsätravägen 78 är ett boende inom socialpsykiatrin för vuxna personer inom psykiatrins alla diagnostiska grupper. Vi arbetar för att bygga relationer och skapa förutsättningar för en förbättrad livssituation och ett minskat utanförskap. Vi arbetar förebyggande, lågaffektivt och utifrån individens behov och möjligheter. Boendet ligger naturnära beläget med närhet till allmänna kommunikationer.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Din roll är att stödja våra brukare i att uppnå ökad självständighet både i hemmet och i sociala sammanhang. Du motiverar och stöttar dem i vardagen, ser till att deras grundläggande omvårdnadsbehov tillgodoses och hjälper till med hushållssysslor och praktiska göromål. Arbetet innefattar även att arbeta utifrån genomförandeplaner, samverka med kollegor på boendet samt hålla kontakt med anhöriga, gode män och förvaltare.
Tjänsten innebär arbete enligt ett rullande schema med dag-, kvälls- och helgpass samt sovande jour.Publiceringsdatum2026-02-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeexamen med inriktning psykiatri eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete med människor med psykisk funktionsvariation. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift samt B-körkort.
Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt. Sist men inte minst är du bra på att strukturera, planera och prioritera i ditt arbete.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Setelnour Sayed, verksamhetschef, 018-727 73 58.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
