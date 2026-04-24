Biträdande rektor Tingvallaskolan och Tegnérskolan 100%
2026-04-24
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamisk och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Tingvallaskolan är en F-6 skola med två till tre paralleller i varje årskurs med ca 400 elever samt två
fritidsavdelningar. Vi arbetar förebyggande och främjande för att skapa en attraktiv skolmiljö som ger trygghet, trivsel och arbetsro för eleverna. Vi söker nu en biträdande rektor för åk 4-6 på 50%.
Tegnérskolan är Säffle kommuns högstadieskola. Här går cirka 450 elever fördelat på årskurserna 7-9 i både grundskola och anpassad grundskola. Tegnérskolans vision är tillgänglighet för allas lika värde. Vi arbetar för att skapa en skol- och undervisningsmiljö som passar alla elever, oavsett behov. Vi värnar om elevers delaktighet för att tillsammans utveckla Tegnérskolans undervisning och skolmiljö. Vi söker en biträdande rektor på 50%.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget som biträdande rektor på Tingvallaskolan ingår arbetet med att leda flexverksamheten, vara en del i arbetet kring att främja skolnärvaro, vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet, planera övergångar samt vara med i analysarbetet. Du kommer inte att ha något personalansvar.
På Tegnérskolan kommer du att ha ett ansvar för röd hemvist, anpassad grundskola. Du kommer inte att ha ett personalansvar, men arbetsleda lärare och elevassistenter. Du kommer ha ett ansvar för elever i särskilda undervisningsgrupper samt arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och leda del av elevhälsoarbetet.
Tjänsten är på 100% och fördelas 50% var på två skolor som stöd till den befintliga skolledningen.Kvalifikationer
Det är meriterande om du har erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det är ett krav att du har lärarlegitimation och har god kunskap om vikten av relationellt ledarskap. Du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.Anställningsvillkor
100% biträdande rektorstjänst utlyses för tillträde 3/8 2026 med ett års förordnande och möjlighet till förlängning, hel- eller del av tjänst. Intervjuer kommer att ske fortlöpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan rekryteringsperiodens slut.
För vidare information om våra verksamheter besök: https://www.saffle.se/
Läs mer om Säffle kommuns förmåner på vår karriärsidan.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Ansökan ska skickas via brev till ansvarig chef. Vänd dig direkt till rekryterande chef enligt ovan kontaktuppgifter.
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säffle kommun
(org.nr 212000-1900), http://www.saffle.se
Kanaltorget 1 (visa karta
)
661 30 SÄFFLE Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Tingvallaskolan Kontakt
Sveriges Lärare 0533-681822 Jobbnummer
9873102