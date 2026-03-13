Biträdande rektor till Ljungskileskolan
Om arbetsplatsen
Ljungskileskolan är en F-6-skola med cirka 500 elever, naturskönt belägen mellan hav och skog.
Utöver grundskoleverksamheten bedrivs fritidshem i sex avdelningar, där ungefär hälften av våra elever är inskrivna. Generellt har skolan god måluppfyllelse och en driven personalgrupp. Skolan är har en stark förankring i lokalsamhället och för skolans framtid finns planer på en nybyggnation.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Biträdande rektor är en central del av skolans ledningsorganisation och stöttar rektor i allt från pedagogiskt utvecklingsarbete till administration och personalfrågor. Biträdande rektorer i Uddevalla kommun är även formella chefer och med det kommer således givna chefsansvar, såsom personalansvar och ansvar för delar av budget. Samarbetet och fördelningen av arbetsuppgifter mellan rektor och biträdande rektor läggs upp utifrån lämplighet och erfarenhet, och kommer kunna vara dynamiskt över tid. Dock är verksamhetsansvar för fritidshemmen, processansvar för övergångsarbete och diverse administrativa skolledningsuppgifter tänkta ansvarsområden.
Vem söker vi
Vi söker dig med gott omdöme som arbetar mål- och resultatorienterat och har lätt för att kommunicera. Du behöver kunna ta ansvar och arbeta självständigt i rollen som formell chef, liksom driva processer och ansvarsområden framåt på egen hand. Du är bra på att skapa goda relationer och samverkansytor, såväl med kollegor som med elever, vårdnadshavare och externa aktörer. Vidare behöver du kunna arbeta förtroget i ett nära samarbete med rektor där du både utmanar befintliga strukturer och är lojal mot fattade beslut.Kvalifikationer
• Legitimerad lärare
• Flerårig erfarenhet av arbete som lärare, speciallärare eller specialpedagog
Meriterande om du har:
• Erfarenhet som skolledare
• Erfarenhet av ledningsarbete inom skola eller elevhälsa
• Erfarenhet av processledning och förändringsarbete
• Påbörjad eller genomförd rektorsutbildning
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.
