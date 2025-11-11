Biträdande enhetschef till Vattenenheten
Länsstyrelsen I Kalmar Län / Administratörsjobb / Kalmar
2025-11-11
Lockas du av att arbeta med intressanta uppgifter tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor? Då kan du vara den vi söker! På Länsstyrelsen Kalmar län jobbar du på uppdrag av regeringen och blir en viktig del i att verka för att nationella mål får genomslag i länet.
Som anställd har du också möjlighet att ta del av många bra förmåner och generös friskvård. Arbetsplatsen genomsyras av en inkluderande kultur, ett tillitsbaserat ledarskap samt en god balans mellan jobb och fritid. Tillsammans gör vi skillnad för samhället! Läs mer om våra förmåner och hör våra medarbetare berätta om sina jobb hos oss https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/jobba-hos-oss.html
Vattenenheten består av 23 engagerade kollegor med olika expertområden. Enheten ansvarar för handläggning inom vattenverksamhet, bidragshantering för lokala vattenvårdsåtgärder, uppdrag i vatten- och fiskefrågor, genomförande av flera vattendirektiv, den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften, vattenskyddsområden, samverkan inom dricksvattenförsörjning, våtmarkssamordning, samordning av nationellt marint områdesskydd, åtgärdsprogram för vattenanknutna hotade arter, vattenanknutna miljömål, akvatiska invasiva arter, samt samordning av miljöövervakning och kalkning.
Enheten består av 4 lite tydligare arbetsgrupper, som utbyter mycket information mellan sig. Det sker också tvärsektoriellt arbete i stor utsträckning, tillsammans med övriga enheter på Länsstyrelsen.Publiceringsdatum2025-11-11Dina arbetsuppgifter
Du har en anställning som handläggare eller annan befattning i botten med ett förordnande som biträdande chef, vilket löper under tre år. Som biträdande enhetschef arbetsleder du delar av enheten och ansvarar för personal, verksamhet och arbetsmiljö. Du leder verksamheten tillsammans med enhetschefen och kan vid dennes frånvaro ersätta enhetschefen.
De största arbetsgrupperna på Vattenenheten är "Åtgärdssamordning", "Vattenverksamhet" och "Beredningssekretariat". Vi söker dig som kommer att få verksamhetsansvar och personalansvar för åtminstone en av dessa grupper. Eftersom det kommer att vara en tyngdpunkt på genomförandet av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften de kommande åren, önskar vi att du tar ett särskilt ansvar utifrån din chefsroll kopplat till dessa frågor.
Det finns stora möjligheter att utforma innehållet i tjänsten tillsammans med enhetschefen.
Vi hjälps åt med alla arbetsuppgifter som finns på enheten och myndighetens uppdrag kan också göra att fler uppgifter än det som beskrivs i annonsen blir aktuella.Kvalifikationer
Relevant naturvetenskaplig och/eller juridisk universitetsexamen. Dokumenterad erfarenhet av arbete med vatten- och miljöfrågor kopplade till miljöbalken.
Meriterande:
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på en länsstyrelse med åtgärder i vattenmiljöer kopplat till beslut och domar gällande vattenverksamhet. Det är också meriterande att ha erfarenhet av att leda människor inom sakfrågor.
Förmåga att uttrycka sig lättillgängligt i tal och skrift är en förutsättning för arbetet. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av arbete inom Länsstyrelsen och som har erfarenhet av de sakfrågor som Vattenenheten hanterar.
Vi fäster stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som har ett driv, engagemang och en god förmåga att skapa goda relationer internt och externt. Du har en god pedagogisk och kommunikativ förmåga. Som person är du trygg i dig själv, strukturerad och har en god analytisk förmåga. Du är lösningsorienterad i ditt sätt att samarbeta.Anställningsvillkor
B-körkort krävs.
Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass. Anställningen kommer att föregås av en säkerhetsprövning samt registerkontroll. Svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning är ett krav. Läs mer om registerkontroll och säkerhetsklass här. Frågor om säkerhetsprövning samt registerkontroll görs till kontaktperson.
Detta är Länsstyrelsen Kalmar län
På Länsstyrelsen arbetar cirka 250 engagerade medarbetare med en rad olika regeringsuppdrag. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, tillväxt och en god livsmiljö i Kalmar län. Det gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi. Vi strävar efter en arbetsplats med mångfald och jämn könsfördelning. Vår värdegrund genomsyrar hela vår verksamhet och vilar på begreppen:
• effektivitet och service
• objektivitet och legalitet
• respekt för allas lika värde.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår webbplats! https://www.lansstyrelsen.se/kalmar/om-oss/jobba-hos-oss.html Ersättning
