Biträdande avdelningschef akutmottagningen
2025-12-22
Verksamhetsområde akutvård
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Vår akutmottagning har med sina cirka 26 500 besök/år en central roll i verksamheten på lasarettet. Akutmottagningen är tillgänglig dygnet runt för akutbesök och är lasarettets centrum för katastrofberedskap. Vi värdesätter en god arbetsmiljö och effektiv verksamhet där kamratandan är en central del.
Ditt uppdrag
Vi söker dig som vill vara delaktig i en verksamhet som fokuserar på bra arbetsmiljö och en god patientsäker vård. I ditt uppdrag som biträdande avdelningschef kommer du få vara med och utveckla avdelningen mot mål tillsammans med avdelningschef och övrig personal.
Ditt uppdrag kommer till stor del bestå av att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten på akutmottagningen. Personalansvar över en del av avdelningens medarbetare ingår. Detta innebär att du ansvarar för medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabiliteringsåtgärder och uppföljning av medarbetare och deras utveckling. Tillsammans med avdelningschefen och avdelningens bemanningsassistent sker ett nära samarbete. Du är delaktig i patientflöden, arbetsmiljöfrågor, bemanningsfrågor, rekrytering, reflektionsstunder och avdelningsmöten. Du är direkt underställd avdelningschefen och ersätter denne vid frånvaro. En del av tjänsten är även att du arbetar 50% kliniskt i din profession. Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av akutsjukvård. Chefs- eller ledarerfarenhet är meriterande. Du har god förmåga att självständigt driva och utveckla viktiga frågor. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera både med den egna arbetsgruppen och externa aktörer. I en ombytlig miljö är du flexibel och har ett anpassningsbart förhållningssätt, samtidigt som du är strukturerad och kan skapa ordning även under press. Du är positiv och lösningsorienterad i ditt arbetssätt och har goda kunskaper i det svenska språket i både skrift och tal. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som sjuksköterska med ett visstidsförordnande som biträdande avdelningschef. Tjänsten är på heltid. Arbetstiden delas lika mellan chefsuppdrag och kliniskt arbete i patientvården. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta
Avdelningschef Elin Peterson 0171- 45 11 91
Företrädare för Vårdförbundet nås via växeln 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden med start i januari så tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum. Sök redan idag!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
