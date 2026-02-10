Biståndshandläggare funktionsnedsättning vikariat
Lidingö Kommun / Administratörsjobb / Lidingö Visa alla administratörsjobb i Lidingö
2026-02-10
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidingö Kommun i Lidingö
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor - eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad - bron till framtiden.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att utreda och besluta om insatser enligt LSS och SoL samt följa upp beviljade insatser. Vi utreder enligt IBIC i verksamhetssystemet Lifecare.
Vi har regelbundna ärendedragningar i grupp och lärandecirklar där vi arbetar gemensamt med vår metodutveckling. Vi har extern processhandledning samt juridiskt stöd. För oss är mötet med våra medborgare viktigt och vi försöker möta våra medborgare i den miljö som passar bäst utifrån varje persons unika behov.Kvalifikationer
Vi söker en socionom för handläggning av insatser enligt SoL och LSS för personer med funktionsnedsättning. Socionomexamen är ett krav. Du har god kommunikativ förmåga och förmåga att på ett pedagogiskt sätt formulera dig på svenska i tal och skrift. Erfarenhet av handläggning och myndighetsutövning är meriterande samt erfarenhet av att arbeta med personer med olika funktionsnedsättningar.
Som person är du noggrann och strukturerad. Du är nyfiken på målgruppen och tycker om att möta människor. Du behöver ha god förmåga att samverka med både interna och externa aktörer. Vi ser också att du är intresserad av och vill jobba med målgruppen. Då alla våra kunder är unika behöver du ha en flexibilitet i hur du möter dessa och säkerställer att enskilds röst blir hörd i dina utredningar och uppföljningar.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är ett vikariat till sista juli 2025.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C303458". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö kommun
(org.nr 212000-0191) Arbetsplats
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Kontakt
Biträdande enhetschef
Kajsa Söderberg kajsa.kp.soderberg@lidingo.se 08-731 47 69 Jobbnummer
9735185