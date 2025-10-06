Bilvårdstekniker Mariestad
2025-10-06
Vi söker en ansvarsfull och noggrann bilvårdstekniker till vår bilvårdsavdelning i Mariestad.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med Toyota, ett av världens starkaste varumärken, inom en organisation som präglas av personlighet, öppenhet och närhet. Vår mission är att få se kundens äkta leende och vi tror att vi kan uppnå den genom sann laganda och stort engagemang.
Utvecklas med oss
Enligt vår filosofi är vi ständigt på en resa. Både som individer och som företag behöver vi förändring och utveckling för att må bra och vara delaktiga i den föränderliga värld vi lever i. Vi vill hjälpa dig att växa som människa och vi räknar med att du ska vilja bidra till företagets utveckling. Det är en viktig del av vår kultur. En annan del som är lika viktig handlar om att utveckla varandra. Med olika erfarenhet i bagaget och med stor respekt för våra medarbetares tankar och idéer lär vi av varandra. Det är på det viset som vi hela tiden blir lite bättre och vårt mål är att vi ska vara den bästa återförsäljaren på vår ort.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Arbetsuppgifterna innebär att iordningställa nya bilar för leverans och försäljning, samt tvätt, polering och lackförsegling av nya och begagnade bilar. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av rekondarbete.
Vi förutsätter att du är ordningsam och strukturerad samt har en god samarbetsförmåga.
B-körkort är ett krav. Tjänsten är heltid dagtid, tillträde snarast. Vid frågor kontakta Christoffer Almqvist på telefon ditt 0501- 28 00 03 eller christoffer.almqvist@motortrend.se
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så skicka din ansökan till jobb@motortrend.se
redan idag. Sista ansökningsdag är 3/11 2025. Märk din ansökan "Bilvård Mariestad".
Motor Trend AB grundades i Mariestad 1984 och är återförsäljare för Toyota och Lexus. Vi är idag ca 170 medarbetare fördelat på tio orter; Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Toyota är världens största biltillverkare, med återkommande toppbetyg på kvalitet och säkerhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
