Bilvårdare/Rekondare

Miljöstädarna Sthlm AB / Servicepersonaljobb / Tyresö
2025-08-25


Visa alla servicepersonaljobb i Tyresö, Lidingö, Värmdö, Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Miljöstädarna Sthlm AB i Tyresö, Stockholm, Sollentuna eller i hela Sverige

Vi söker dig som vill jobba extra inom bilvård!
Arbetet innebär tvätt, rekond och enklare bilvårdstjänster. Du är noggrann, punktlig och gillar att arbeta fysiskt.
Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till fler timmar vid högsäsong
Ett sammansvetsat team och bra arbetsmiljö
Möjlighet att lära dig rekond och avancerad bilvård

Publiceringsdatum
2025-08-25

Kvalifikationer
Minst 18 år
God fysik och känsla för kvalitet
Körkort B är ett krav

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: kontakt@pipersbilvard.se

Arbetsgivare
Miljöstädarna Sthlm AB (org.nr 559500-0430)
Industrivägen 10 (visa karta)
135 40  TYRESÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pipers Bilvård & Marintvätt

Jobbnummer
9475208

Prenumerera på jobb från Miljöstädarna Sthlm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Miljöstädarna Sthlm AB: