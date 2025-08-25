Bilvårdare/Rekondare
2025-08-25
Vi söker dig som vill jobba extra inom bilvård!
Arbetet innebär tvätt, rekond och enklare bilvårdstjänster. Du är noggrann, punktlig och gillar att arbeta fysiskt.
Vi erbjuder:
Timanställning med möjlighet till fler timmar vid högsäsong
Ett sammansvetsat team och bra arbetsmiljö
Kvalifikationer
Minst 18 år
God fysik och känsla för kvalitet
Körkort B är ett krav
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: kontakt@pipersbilvard.se Arbetsgivare Miljöstädarna Sthlm AB
