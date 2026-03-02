Bilvårdare

Eurocar i Stockholm KB / Servicepersonaljobb / Solna
2026-03-02


Vi söker två arbetare på heltid till vår Bilverkstäder/Bilrekond.
Eurocar har två arbetsplats (bilverkstäder), en på Brahegatan 49 Stockholm, och en på Klippgatan 1 Solna.
Gillar du att arbeta tillsammans med både kunder och deras bilar samt medarbetare, hos oss på Eurocar kommer du att jobba i ett team och tillsammans ser vi till att du blir en framgångsrik bilvårdare hos oss.
Vi behöver två personer på heltid för tillsvidare anställning inom bilvård och däckservice, arbetsplatsen ligger en i Stockholm och en i Solna, en som ska jobba i Stockholm och en jobbar i Solna.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: eurocarsolna@gmail.com

Detta är ett heltidsjobb.

Eurocar i Stockholm KB
Klippgatan1 (visa karta)
171 47  SOLNA

Eurocar i Solna

Yousif Hama
eurocarsolna@gmail.com
08832577, 0736948656

9772705

