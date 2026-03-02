Bilvårdare
Eurocar i Stockholm KB / Servicepersonaljobb / Solna Visa alla servicepersonaljobb i Solna
2026-03-02
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eurocar i Stockholm KB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker två arbetare på heltid till vår Bilverkstäder/Bilrekond.
Eurocar har två arbetsplats (bilverkstäder), en på Brahegatan 49 Stockholm, och en på Klippgatan 1 Solna.
Gillar du att arbeta tillsammans med både kunder och deras bilar samt medarbetare, hos oss på Eurocar kommer du att jobba i ett team och tillsammans ser vi till att du blir en framgångsrik bilvårdare hos oss.
Vi behöver två personer på heltid för tillsvidare anställning inom bilvård och däckservice, arbetsplatsen ligger en i Stockholm och en i Solna, en som ska jobba i Stockholm och en jobbar i Solna.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: eurocarsolna@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eurocar i Stockholm KB
Klippgatan1 (visa karta
)
171 47 SOLNA Arbetsplats
Eurocar i Solna Kontakt
Yousif Hama eurocarsolna@gmail.com 08832577, 0736948656 Jobbnummer
9772705