Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna för bilmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera fordon. Du som bilmekaniker tar emot kunderna när bilen lämnas in. Genom samtal med kunden får du en bättre möjlighet att avgöra vad felet är, uppskatta hur lång tid det tar att åtgärda. Du arbetar självständigt.
Erfarenhet av fordonsreparationer och underhåll. • Kompetens inom diagnos och felsökning. • God kunskap om olika bilmärken och modeller. • Förmåga att arbeta självständigt och i team. • Utföra reparationer och service på olika fordon. • Diagnos och felsökning med hjälp av modern utrustning