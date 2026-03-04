Bilmekaniker

Svenska Avgasrör i Bredäng AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-03-04


Publiceringsdatum
2026-03-04

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för bilmekaniker handlar om att serva, felsöka och reparera fordon. Du som bilmekaniker tar emot kunderna när bilen lämnas in. Genom samtal med kunden får du en bättre möjlighet att avgöra vad felet är, uppskatta hur lång tid det tar att åtgärda. Du arbetar självständigt.

Erfarenhet av fordonsreparationer och underhåll.
• Kompetens inom diagnos och felsökning.
• God kunskap om olika bilmärken och modeller.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• Utföra reparationer och service på olika fordon.
• Diagnos och felsökning med hjälp av modern utrustning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: svenska.avgasror@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svenska Avgasrör i Bredäng AB (org.nr 556322-2230)
Bredängsvägen 235 (visa karta)
127 34  SKÄRHOLMEN

Arbetsplats
Avgasrör i Bredäng AB, Svenska

Kontakt
Muayed Isa
svenska.avgasror@gmail.com
0708812616

Jobbnummer
9776667

