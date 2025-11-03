Bibliotekarie till Nordhemsskolan
Göteborgs kommun / Bibliotekariejobb / Göteborg Visa alla bibliotekariejobb i Göteborg
2025-11-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-03Beskrivning
Nordhemsskolan är en anrik skola som ligger i hjärtat av Linnéstaden, nära både city och Slottsskogen.
På skolan går drygt 750 elever, majoriteten av dem går i årskurs 7-9. Skolan fokuserar på god undervisning i en trygg och stimulerande miljö. Nordhemsskolan leds av rektor, tre biträdande rektorer och omkring 100 engagerade medarbetare. Vi arbetar med PALS - ett skolövergripande arbetssätt som baseras på relationsskapande, tydlighet och struktur på ett såväl främjande förebyggande som direkt åtgärdande plan.
Vi arbetar utifrån Göteborg stads biblioteksplan 2024-2028 med målet att skolbiblioteket ska ha en tydlig pedagogisk funktion vars främsta uppgift är att genom samverkan med pedagoger bidra till att främja elevernas läsande och medie- och informationskunnighet samt skapa ett skolbibliotek för alla. Fokus för skolbibliotekets verksamhet är elevernas ökade måluppfyllelse, välbefinnande och identitetsskapande genom att integrera skolbiblioteket i undervisningen.Dina arbetsuppgifter
Som skolbibliotekarie arbetar du nära elever och lärare för att stärka ungas läsengagemang, språkutveckling och digitala kompetens. Genom läsfrämjande och språkutvecklande arbetssätt, bokprat, temautställningar och samarbeten med ämneslärare väcker du elevernas nyfikenhet och lust att läsa. Du planerar och genomför undervisning i informationssökning, källkritik och digital medvetenhet, och bidrar till elevernas förmåga att orientera sig i en komplex informationsvärld.
Du ansvarar för att skolbiblioteket är en tillgänglig, inspirerande och trygg lärmiljö - både socialt, pedagogiskt och fysiskt. Arbetet innefattar medieplanering, inköp och bokhantering, men också att skapa meningsfulla aktiviteter som lockar elever till biblioteket under raster.
Tillsammans med skolbibliotekarier på andra grundskolor i staden ingår du i grundskoleförvaltningens skolbibliotekarienätverk för kollegialt lärande. Du förväntas delta i kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att utveckla skolbiblioteksverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Du har hög digital kompetens med relevans för arbetsuppgifterna och ett starkt intresse för barn- och ungdomslitteratur.
Rollen kräver pedagogisk skicklighet, god kännedom om barn- och ungdomslitteratur och ett genuint intresse för ungdomars lärande och kultur. Du behöver vara kommunikativ, relationsskapande och självständig, med förmåga att samarbeta och ta initiativ.
Vi söker dig som har en god förmåga att arbeta tillsammans med andra och skapa goda relationer med både elever och kollegor. Du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du tar även initiativ och ansvar för att arbetet går framåt oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du bidrar med nya idéer och perspektiv och ser ofta mer än en möjlig lösning i olika situationer.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Carina Torstensson carina.torstensson@grundskola.goteborg.se 031-3673801 Jobbnummer
9586664