Bibliotekarie till Djupadalsskolan
Malmö kommun / Bibliotekariejobb / Malmö Visa alla bibliotekariejobb i Malmö
2026-01-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260173 Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Djupadalsskolan!
Du kommer att ingå i ett team där ni tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Ert fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningar för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Du utmanar eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Du som bibliotekarie kommer bidra till elevens måluppfyllelse utifrån gällande lagstiftning och läroplan. Du kommer leda och delta i pedagogiska aktiviteter i biblioteket och i klassrum. Du kompletterar lärarnas ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kompetens genom att tillämpa din kunskap om läsning, språkutveckling, informationssökning och källkritik.
I uppdraget ingår bland annat: Förvärv, gallring, medieplanering, klassificeringsarbete, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens, deltagande/drivande av läsfrämjande projekt, undervisning i informationssökning/-hantering och källkritik, fortbildar och handleder skolledning och pedagogisk personal, organiserar kulturella aktiviteter, digital och traditionell läsförståelse och undervisning i MIK (medie- och informationskunnighet) Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen (minst 180hp) som bibliotekarie alternativt kandidatexamen (180 hp) varav 90 hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Erfarenhet av arbete som bibliotekarie, särskilt skolbibliotekarie är meriterande. Har du dessutom erfarenhet från pedagogisk verksamhet är det också meriterande.
Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som skolbibliotekarie hos oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta, är flexibel samt arbetar för att våra elever ska vilja, våga och kunna! Vi letar efter någon som med glädje vill arbeta för att sätta biblioteket i centrum och har ett stort hjärta!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Djupadalsskolan är en F-6 skola med ca 580 elever. Skolan är nyligen ombyggd och vackert renoverad och ligger placerad i fantastiska omgivningar. Vår målsättning är att vara varje elevs bästa skola genom att hitta strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen. Djupadalsskolan är en skola med målmedvetna och studiemotiverade elever, driven och kunnig personal, vilket visar sig i de goda resultat som eleverna når.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 75%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare (SACO/DIK)
Patrik Nilsson patrik.nilsson@malmo.se 0733-287691 Jobbnummer
9703653