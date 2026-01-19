Bibliotekarie
Är du intresserad av att bidra till att utveckla kvaliteten i högre utbildning och forskning? Som bibliotekarie vid GIH får du en nyckelroll i arbetet med att stödja högskolans lärare och forskare och driva kvalitetsfrågor framåt. Just nu söker vi en bibliotekarie med inriktning mot forskarstöd, och särskilt forskningsdatafrågor.
Om jobbet
Avdelningen för information, kommunikation och bibliotek är en del av GIH:s förvaltning och består för närvarande av 14 personer. I avdelningens verksamhet ingår förutom bibliotek även arkiv, registratur, IKT-pedagog, forskningsrådgivare samt GIH:s kommunikationsfunktion.
På biblioteket arbetar idag fyra bibliotekarier som alla hjälps åt och bidrar till helheten, samtidigt som man har olika ansvarsområden. Du kommer att arbeta med stöd till GIH:s forskare, med särskilt fokus på hantering av och tillgängliggörande av forskningsdata. Du kommer även att tillsammans med en kollega ansvara för bibliotekets undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Även tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk ingår i tjänsten. Andra arbetsuppgifter på avdelningen kan också ingå.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor och ha ett kontinuerligt samarbete med institutioner och andra avdelningar inom högskolan.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en organisation i det mindre formatet och uppskattar varierande, utmanande och kreativa arbetsuppgifter. Som person är det viktigt att du har lätt att sätta dig in i nya arbetsuppgifter, är självgående och har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Eftersom rollen innebär många kontakter, undervisning och skriftliga uppdrag är det också viktigt att du är pedagogisk och har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. För att lyckas i rollen ska du ha relevant akademisk examen inom Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten och god analytisk förmåga. Du är utåtriktad och har lätt att skapa goda relationer, samt i övrigt mycket god samarbetsförmåga.
Arbetsuppgifterna är av både utvecklande och förvaltande karaktär, så för att trivas behöver du ha både ett utvecklingsinriktat förhållningssätt och god administrativ förmåga. Det är meriterande om du har intresse för och erfarenhet av arbete med forskningsdatafrågor vid annat lärosäte och undervisning i informationskompetens från universitets- och/eller högskolebibliotek. Det är en fördel om du har genomfört utbildningen Forskningsdata: tillgänglighet, hantering och samverkan vid Högskolan i Borås.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, med tillträde enligt överenskommelse. GIH tillämpar sex månaders provanställning. Sysselsättningsgraden är 100% av heltid.
Individuell lönesättning tillämpas.
Du ansöker via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". Handlingar bifogas elektroniskt och ska vara i word- eller pdf-format. Ansökan ska innefatta följande handlingar:
• CV,
• personligt brev.
Ansökan ska vara GIH tillhanda den 9 februari 2026.
Åberopade meriter ska kunna intygas vid anmodan.
Här kan du läsa mer om GIH:s medarbetarskapspolicy.
Vi erbjuder
Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, prestationsutveckling, fysisk aktivitet och hälsa. Vi bedriver forskning med hög kvalitet och samhällsrelevans inom ämnet idrottsvetenskap med fokus på människan i rörelse. Vi utbildar lärare i skolämnet idrott och hälsa, såväl som tränare, hälsovetare, sport managers, idrottsvetare och forskare. Vid GIH arbetar och studerar 160 medarbetare och 1 400 studenter. Högskolan är belägen i centrala Stockholm i nära anslutning till Stockholms Stadion och ett stort idrotts- och friluftsområde.
GIH är en arbetsplats där vi vill att du ska trivas och må bra. Vi värdesätter balans mellan arbete och privatliv och erbjuder ett flexibelt arbetssätt med distansarbete utifrån överenskommelse, om arbetet medger.
Som statlig arbetsgivare har vi konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Du får bland annat ta del av generösa semestervillkor, bra pensionsavsättningar, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och arbetstidsförkortning inför vissa helgdagar. Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss här: Jobba på GIH
GIH verkar för mångfald och jämställdhet inom samtliga anställningskategorier. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.


Sista dag att ansöka är 2026-02-09
