Behandlingsassistent Vigor
2026-03-09
Är du vår nya timmis i sommar?
Vi söker timanställda för sommaren som vill bidra med engagemang, intresse, erfarenheter och kompetens. Vi är ett team på 11 personer med arbetsglädje, lång erfarenhet och kompetens och ett genuint intresse för de vi möter i vårt arbete. Som medarbetare får du alltid en bra introduktion, och du möjlighet att komma in i arbetet med vägledning av ordinarie medarbetare. Du får dina uppdrag direkt från arbetsplatsen och omfattningen kan variera. Arbetstider är jour nattetid, dag, kväll och helgpass. Behovet varierar över tid, du täcker upp när ordinarie personal inte är i tjänst. Denna sommar har vi störst behov veckorna 27-32.
Vigor är ett stödboende för vuxna personer med skadligt bruk/beroendeproblematik. Vi har 11 platser. Hos oss bor de som vill ha stöd och hjälp mot ett gott liv oavsett problematik. Vigor är en enhet som har fina lokaler där vi försöker uppmuntra till sociala aktiviteter utifrån önskemål. Vi har flera metoder som vi använder, te x motiverande samtal. Det som vi ser som lika viktigt är gott och respektfull bemötande i varje möte. Vi arbetar alltid för relation och allians som grund. Vi är ödmjuka inför att alla är olika, och att behoven därmed också är olika. Vi vill se varje människa som unik och att alla har något att bidra med.
Hos oss är arbetsmiljön mycket viktig. Vi jobbar aktivt med gott samarbete, professionella relationer och vi utgår ifrån att vi också är varandras arbetsmiljö. Vi vill så klart kunna vara trygga på vårt arbete, så vi har handlingsplaner för säkerhet och tar hand om risker när de uppstår. Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som timanställd vid behov får du arbetsuppgifter av ordinarie personal. Det kan innebära att skjutsa till olika aktiviteter, följa med som stöd hos te x läkare, tandläkare eller andra vårdgivare. Du kan komma att hjälpa till med t ex matlagning, inköp, stöd med olika telefonsamtal, stödja och uppmuntra till fysisk aktivitet och stöttande samtal för den som är i behov av det. Det arbetet du gör kommer i stort utgå ifrån klientens individuella planering. Under ditt arbetspass kan du också komma att dokumentera i journalsystemet, hjälpa till med överlämning av information till de kollegor som avlöser dig när ditt arbetspass är slut.
Vem är du?Kvalifikationer
• B-körkort
• Du har grundläggande datorkunskaper.
• Du behärskar svenska i tal och skrift-avslutat gymnasium
Meriterande:
• Pågående utbildning inom socialt arbete.
• Erfarenhet av arbete med vuxna med skadligt bruk/beroende, psykiska funktionsnedsättningar.
• Socialpedagog, behandlingspedagog, undersköterska eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Ha kunskap och kännedom lågaffektivt bemötande, motiverande samtal och skademinimering.
• Du har erfarenhet av pedagogiska metoder med inriktning mot psykisk funktionsnedsättningDina personliga egenskaper
• Du som söker ska vara flexibel, samarbetsinriktad, strukturerad och ha en positiv människosyn där du motiverar människor att emot hjälp för att klara sin vardag utifrån unika förutsättningar.
• Du har ett genuint intresse av att arbeta för och med människor och du tycker att ett gott bemötande är grunden i alla möten med människor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
• Arbete i en stimulerande miljö.
• Värdefull erfarenhet inför framtida uppdrag inom skadligt bruk och beroende.
• Erfarenhet som efterfrågas av arbetsmarknaden.
Välkommen till oss! Vigor ligger vid Geneta centrum i Södertälje. Övrig information
Intyg/betyg från skola och tidigare arbetsplatser samt referenser efterfrågas och behöver styrkas innan anställning. Ta med dessa vid intervju samt pass/internationellt ID-kort samt körkort.
Kontaktpersoner: Linn Ottosson Resultatenhetschef för Vigor. Siri och Bragebo Telefonnummer: 08-52303620 E-postadress: linn.ottosson@sodertajle.se
Anna Wahlström Gruppledare Vigor tel: 0852301988 E-postadress: anna.a.wahlstrom@sodertalje.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Enligt ök Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Gruppledare
Anna Wahlström anna.a.wahlstrom@sodertalje.se 08-523 019 88 Jobbnummer
9785235