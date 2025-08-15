Behandlingsassistent Svalbo
Apelgårdens Hvb I Blekinge AB / Behandlingsassistentjobb / Karlskrona Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlskrona
Apelgårdens HVB i Blekinge AB erbjuder vård och behandling till ungdomar. Bolaget har sitt huvudkontor i Nättraby. Mer information om bolaget och våra enheter hittar du på vår hemsida.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Till vår enhet Svalbo som vänder sig till flickor mellan 14-19år söker vi nu timanställda behandlingsassistenter för arbete dag, kväll, natt och helger. Som behandlingsassistent hos oss kommer du att vara en resurs till verksamheten i arbetet med att stödja ungdomar i deras vård och behandling.Kvalifikationer
Din utbildning ska vara eftergymnasial som är inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. Erfarenhet av arbete med ungdomar och vård är meriterande. Arbetet ställer krav på struktur och att du bemöter våra boende med trygghet, respekt och omtanke.Övrig information
Intermittent anställning på timmar efter överenskommelse. Registerutdrag ifrån polisens misstanke-och belastningsregister krävs. Vi eftersträvar jämn könsfördelning och mångfald.
Vi undanber oss kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: anette.conrad@apelgarden.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behandlingsassistent timmar". Arbetsgivare Apelgårdens Hvb i Blekinge AB
(org.nr 556622-7939), https://www.apelgarden.com/
Långasjö 101 (visa karta
)
373 37 HOLMSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalbo HVB Kontakt
Bitr.verksamhetschef
Therese Danielsson therese.danielsson@apelgarden.com 073-3226504 Jobbnummer
9460344