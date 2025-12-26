Bartender
2025-12-26
Vill du bli en del av vår familj?
Just nu söker vi bartenders som vill jobba i våran bar först och främst på helgerna!
Nu söker vi en ny medarbetare till vår bar.Vill du ha kul medan du arbetar och få folk att njuta av sitt besök på vår bar?
Vi letar efter kollegor som kan gå med i vår ambition att skapa den bästa gästupplevelsen någonsin inom vår bransch.
Kvaliteter vi värdesätter är kreativitet, sociala färdigheter och en passion för förstklassig service.
Att vara anställd på vår restaurang i Karlskrona innebär att du är inblandad i en gemenskap och ett team där vi tillsammans utvecklar, förstärker kedjan och vårt varumärke.
Vill du vara med på en spännande restaurang resa ?
Då tycker jag att du ska söka och hänga med oss och vår härliga restaurang familj.
Vi kommer erbjuda dig en bra utbildning och utveckling.
Helt enkelt en chans du inte vill missa.
Välkommen hem till oss på Stars and Stripes Karlskrona. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sportbaren På Stortorget AB
(org.nr 556702-0879), https://starsnstripes.se/ Arbetsplats
Stars And Stripes Kontakt
Johan Holgersson johan.holgersson@starsnstripes.se Jobbnummer
9663940