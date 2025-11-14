Barnmorska
2025-11-14
Varmt välkommen till oss på Premicare! Hos oss kommer du till engagerade personalgrupper som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuds du?
I rollen som barnmorska så ansvarar du bland annat för våra enheters mödravård, telefonrådgivning, rådgivning och hantering av preventivmedel samt gynekologiska hälsokontroller och cellprovtagning. Du deltar i den medicinska bedömningen och arbetar nära andra yrkeskategorier vid mottagningen.
Hos oss kommer du få väldigt fina kollegor som visar stor omtanke till varandra och har nära till skratt. Vi är mån om vår arbetsmiljö och har fina personalförmåner.
Vem söker vi?
Vi söker två kompetenta och engagerade barnmorskor som gärna har erfarenhet av primärvård sedan tidigare. Du gillar att samarbeta och kommer vara en viktig del av vår BVC och MVC-mottagning. Vi lägger stor vikt vid att ni tillsammans med era kollegor bidrar till ett öppet och positivt arbetsklimat.
Tjänsterna kräver god förmåga till att arbeta självständigt då mödravården vi bedriver omfattar våra tre enheter Timrå VC, Ljustadalen VC och Söråker VC.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du har lätt för att arbeta självständigt samt har en god samarbetsförmåga med de övriga i teamet. Självfallet har du alltid patienten i fokus och du värnar om ett gott bemötande både i telefon och i det personliga mötet.
Anställning och ansökan
Bägge tjänsterna är tillsvidaretjänst. Vi applicerar provanställning. Tjänstgöringsgrad kan diskuteras med rätt kandidat. Vi hanterar ansökningar löpande så passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Kristina Skoogkristina.skoog@premicare.com
Mobil: 073 712 98 81
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vi erbjuder ett brett utbud av hälso- och sjukvård. Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning.
Hos oss hittar du läkare, distriktssköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut, föräldra- och barnpsykolog, kurator, arbetsterapeut, rehabkoordinator och fotterapeut. För våra yngsta kunder har vi BVC och för våra blivande mödrar MVC-mottagning. Vi sätter patienten i centrum varför det är viktigt att du får rätt vård av rätt person.
Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
