Barnbibliotekarie i Danderyds kommun
Danderyds kommun, Biblioteken / Bibliotekariejobb / Danderyd Visa alla bibliotekariejobb i Danderyd
2026-01-22
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danderyds kommun, Biblioteken i Danderyd
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Biblioteken i Danderyd består av Danderyds bibliotek i Mörby centrum, Djursholms, Enebybergs och Stocksunds bibliotek. Vi arbetar tillsammans för att skapa en relevant och intressant biblioteksverksamhet som utgår från biblioteksplan, barnkonventionen och kommunens verksamhetsmål.
Vår biblioteksplan sträcker sig från 2025-2030 med tre viktiga fokusområden: läsfrämjande och kulturupplevelser, kunskap och information samt tillgängliga mötesplatser som genomsyras av tillgänglighet, delaktighet och trygghet.
Har du ett stort intresse för att arbeta med barn? Har du förmågan att skapa engagerande aktiviteter för den målgruppen? Är du van att möta målgruppen och ha bokprat, boksamtal och biblioteksvisningar? Då är du den vi söker för tjänsten som barnbibliotekarie!Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Rollen som barnbibliotekarie innebär att locka till läslust och språkutveckling för målgruppen. Du samarbetar med dina kollegor och nätverkar med pedagoger på förskola, Öppna förskolan, Familjecentralen och BVC.
I övrigt ingår sedvanligt biblioteksarbete såsom bemanning, bokuppsättning, inköp och lokalisering av media. Du kommer även att tillsammans med kollegor arbeta med projektet Bokstart som vänder sig till de allra yngsta 0 - 3 år.
Du kommer att ha din utgångspunkt på Danderyds bibliotek i Mörby centrum, men projektet innebär ett uppsökande arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har examen i Biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
* Har god muntlig och skriftlig förmåga i det svenska språket
* Kan hålla i bokprat och biblioteksvisningar
Som person är du kreativ, engagerad och självgående samt kommer med nya initiativ och egna idéer. För att trivas bra i rollen är det viktigt att du har ett stort intresse för barn och kan skapa passande aktiviteter för dem. Du har god social kompetens, är hänsynstagande och en stor servicekänsla för bibliotekets besökare. Vidare är du samarbetsorienterad med fokus på det gemensamma målet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetet förutsätter att du har en litteraturkännedom om barnlitteratur.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300661". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Biblioteken Kontakt
Bibliotekschef
Ann-Helen Gustafsson ann-helen.gustafsson@danderyd.se 08-08-568 911 83 Jobbnummer
9698135