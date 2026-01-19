Barchef
Ett nytt restaurangkapitel börjar - Bibon söker sin Barchef

Om företaget
Gastrobility Group befinner sig i ett tydligt och kraftfullt uppsving. Med en helt ny ledningsgrupp på plats - inklusive VD, CFO och HR - har koncernen tagit ett helhetsgrepp om kvalitet, kultur och långsiktighet. Fokus ligger idag lika mycket på medarbetarupplevelsen som på gästupplevelsen, med ambitionen att skapa hållbara restauranger där människor vill stanna, utvecklas och prestera på högsta nivå.
Inom Gastrobility Group satsas det långsiktigt, med intern academy, tydliga utvecklingsvägar och stort utrymme för ansvar och kreativt inflytande. Just nu söker vi en Kökschef som vill vara med och bygga, utveckla och sätta ett helt nytt restaurangkoncept på kartan tillsammans med koncernen.
Som en del av denna satsning öppnar Bibon, ett nytt restaurang- och barkoncept på Biblioteksgatan 8 i Stockholm. Bibon är en modern europeisk bistro med franska inslag och influenser från New Yorks eklektiska och pulserande krogscen - där låg tröskel möter hög puls, och det klassiska möter det samtida i både uttryck och upplevelse.
Namnet Bibon tar en del från platsen, den andra från franskans bon - som betyder god eller bra. I hjärtat av Biblioteksstan, på en av stadens mest ikoniska adresser, tar ett nytt restaurangkapitel sin början. Biblioteksgatan 8.
Vill du vara med och skapa historia? Läs vidare här nedan.
Om rollen
Som Barchef ansvarar du för att bygga och driva en barverksamhet i absolut toppklass samt utvecklar dryckeskonceptet och är en närvarande ledare i den dagliga driften.
Du arbetar nära kökschef och restaurangledning i ett kreativt samspel där bar och kök tillsammans skapar en unik gästupplevelse. Rollen erbjuder stort handlingsutrymme för dig som vill vara med och sätta ett nytt koncept på kartan.Dina arbetsuppgifter
• Skapa dryckesutbud tillsammans med vårt kreativa team
• Leda det dagliga arbetet i baren, personalplanering, kvalitetsansvar, inköpsansvar samt budgetansvar.
• Vara en del av ledningsgruppen tillsammans med driftchef, restaurangchef samt kökschef
• Ansvara för inköp, budget, bruttovinst och inventering
• Arbeta aktivt med försäljning, kvalitet och gästnöjdhet
• Säkerställa efterlevnad av alkohollagstiftning och arbetsmiljökrav
Vi söker dig som
• Har dokumenterad yrkeserfarenhet i ledande befattning i bar
• Har djup kunskap inom dryck, service och försäljning
