Barberare/Barbette
2025-10-01
Publiceringsdatum2025-10-01Om företaget
Dapperman är en modern barbershop belägen i Globen shopping. Vi erbjuder våra kunder en avslappnad atmosfär, högkvalitativa behandlingar och personlig service. Vi har en trogen kundkrets och vill nu utöka vårt team med ytterligare en stjärna!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som barberare
Är självgående, noggrann och serviceinriktad
Behärskar både klassiska och moderna klipp- och rakningstekniker
Är social, positiv och gillar att jobba i team
Har goda kunskaper i svenska och/eller engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Dapperman AB
