Vill du jobba i vårat glada team? Vi söker dig som har erfarenhet av bageri och som trivs i en fartfylld och social miljö. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och vill att man ska ha erfarenhet av att baka bullar och bröd. Som engagerad medarbetare bör man vara van vid högt tempo som kräver att man kan hantera flera uppgifter samtidigt. Man ska gilla att jobba med livsmedel och skapande. Tjänsten omfattar heltid och kan omfatta både vardagar och helger. Tjänsten är tillsvidare med provanställning. Känner du att du är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan med ditt CV och personliga brev till ansokan.bageristugan@gmail.com Är inte ansökan komplett kommer den inte behandlas. Märk ansökan med "Bagare"