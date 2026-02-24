Bagare

Bageristugan på Värmdö AB / Bagarjobb / Värmdö
2026-02-24


Visa alla bagarjobb i Värmdö, Vaxholm, Tyresö, Lidingö, Stockholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bageristugan på Värmdö AB i Värmdö, Borgholm eller i hela Sverige

Vill du jobba i vårat glada team?
Vi söker dig som har erfarenhet av bageri och som trivs i en fartfylld och social miljö. Vi lägger stor vikt vid kvalitet och vill att man ska ha erfarenhet av att baka bullar och bröd.
Som engagerad medarbetare bör man vara van vid högt tempo som kräver att man kan hantera flera uppgifter samtidigt.
Man ska gilla att jobba med livsmedel och skapande.
Tjänsten omfattar heltid och kan omfatta både vardagar och helger.
Tjänsten är tillsvidare med provanställning.
Känner du att du är den vi söker så tveka inte att skicka in din ansökan med ditt CV och personliga brev till ansokan.bageristugan@gmail.com
Är inte ansökan komplett kommer den inte behandlas.
Märk ansökan med "Bagare"

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: ansokan.bageristugan@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bageristugan på Värmdö AB (org.nr 556908-9419)
Skärgårdsvägen 226 (visa karta)
139 35  VÄRMDÖ

Kontakt
Delägare
Ida Kaarle
ansokan.bageristugan@gmail.com
0767889955

Jobbnummer
9760105

Prenumerera på jobb från Bageristugan på Värmdö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bageristugan på Värmdö AB: