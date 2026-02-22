Bagare
2026-02-22
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
, Malmö
ÖRUM 119:
Under sommaren förvandlas Österlen till en blommande symfoni av semesterfirare i alla toner och intentioner. Det är mat, sol och bad, konst och kultur. Vårt Örum 119 - mitt i allt - är välbesökt. För många en destination och utgångspunkt. Här hittar du ett litet gårdshotell, en inrednings/trädgårdsbutik, restaurang med vedugnsbakad pizza, glassverkstad med glassförsäljning, bageri och ett prunkande trädgårdskafé. Bokningstrycket är högt och förväntningarna stora. Vi möter efterfrågan med generösa öppettider och en arbetskultur grundad i respekt för både våra gäster och vårt hantverk. Frågar du oss är det lätt att trivas, miljön är härlig, taket högt (ribban likaså) och framför allt har vi kul tillsammans.
ANSTÄLLNINGSPERIOD:
Säsongsanställning 26 juni - 9augusti.
Säsongsanställning 26 juni - 9augusti.
Vi vill att du kan arbeta hela perioden.

Arbetsuppgifter
Ansvara för daglig bakning av bröd, bullar och bakverk utifrån ett förbestämt fikautbud.
Ansvara för produktionen av restaurangens pizzabullar.
Ansvara för förberedelser av degar, jäsning och gräddning.
Ansvarar för kvalitetssäkring och uppföljning av produktionens standard i samråd med vår bagare.
Ansvara för bageributiken med morgon- och förmiddagsförsäljning.
Ansvarar för prepp och mice en place.
Ansvarar för städ och renhållning av din arbetsstation.
Ansvarar för beställning av råvaror.
Du arbetar i en öppen tillverkning som ställer krav på ett organiserat och metodiskt arbetsflöde.Kvalifikationer
Du har praktisk utbildning inom bageri/konditori eller motsvarande.
Du brinner för hantverket och vill arbeta med råvaror av högsta kvalitet.
Du har intresse för spannmål och surdeg.
Du är ordningsam, ansvarfull och kvalitetsorienterad.
Du är stresstålig och van att hålla ett högt tempo.
Du arbetar strukturerat och effektivt.
Du är tydlig i din kommunikation med andra.
VAD VI KAN ERBJUDA:
Utbildning och handledning av kvalificerad bagare.
Avtalsenlig lön baserad på kompetens och erfarenhet.
Med fördel är du tillgänglig redan under våren för arbete i vårt bageri på Citadellsvägen i Malmö.
Pga. anställningens korta varaktighet undanbedes ansökningar som inte uppfyller ovanstående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: work@orum119.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare Örum 119 Österlen".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
AB Örum 119
(org.nr 559123-9065), https://orum119.se/
Örumsvägen 119 (visa karta
)
271 76 LÖDERUP Arbetsplats
Örum 119 Jobbnummer
9756290