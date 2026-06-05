Sjuksköterskor sökes till höst- och vinteruppdrag i Region Västerbotten
Selecta Recruitment AB / Sjuksköterskejobb / Skellefteå Visa alla sjuksköterskejobb i Skellefteå
2026-06-05
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Vill du säkra din höst och vinter med ett stabilt och givande uppdrag i norra Sverige? Selecta Recruitment söker nu 2 legitimerade sjuksköterskor för ett längre sammanhängande uppdrag i en trivsam kommun i Region Västerbotten (Västerbottens län).
Uppdraget sträcker sig från vecka 35 (2026) till och med vecka 01 (2027) och omfattar heltid. Arbetet är huvudsakligen förlagt till dagtid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma. Eftersom vi söker två personer är detta ett perfekt tillfälle att resa och arbeta tillsammans med en sjuksköterskekollega!
Arbetsplatser
Arbetet bedrivs inom kommunal hälso- och sjukvård och är fördelat på:
SÄBO (Särskilt boende)
HSV (Hemsjukvård)Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
I rollen som kommunsjuksköterska ansvarar du för att ge en god och patientsäker vård. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Planerade och akuta medicinska bedömningar och insatser.
Läkemedelshantering samt delegering och handledning till omvårdnadspersonal.
Tätt samarbete med läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och anhöriga.
Dokumentation enligt gällande lagar och riktlinjer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med trygghet i din yrkesroll.
Har god förmåga att arbeta självständigt och fatta egna beslut, men som också trivs med att samarbeta i team.
Är flexibel och har ett gott bemötande mot patienter och kollegor.
Har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift samt vana av dokumentation.
Vi erbjuder dig
Att arbeta som konsult via Selecta Recruitment ska vara lönsamt, tryggt och enkelt. För detta uppdrag erbjuder vi:
Bra ersättning och schyssta villkor anpassade efter din kompetens.
Boende och resa: Om du bor på en annan ort ordnar och bekostar vi självklart ett smidigt boende samt står för din resa vid behov.
Personlig support: En engagerad konsultchef som stöttar dig under hela din tid på uppdraget.
Om ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att visa ditt intresse!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
info@selectarecruitment.se
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
931 00 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun Jobbnummer
9950707