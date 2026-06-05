Projektledande Utvecklingsingenjör till Backer Calesco // Västerås
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2026-06-05
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Vissa roller handlar om att förvalta. Den här handlar om att utveckla – produkter, projekt, människor och arbetssätt.
Hos Backer Calesco får du kliva in i en tekniskt avancerad miljö där innovation möter verkliga applikationer inom bland annat inom fordon, medicinteknik och andra högteknologiska branscher. Här väntar en varierad vardag där du får kombinera projektledning och produktutveckling i ett bolag där idéer uppskattas, beslutsvägarna är korta och utveckling uppmuntras på riktigt.
Om rollen Här blir du en viktig spelare i utvecklingsteamet där teknik, innovation och kundanpassning möts varje dag. Här handlar arbetet inte bara om att utveckla produkter, utan om att driva projekt framåt, skapa struktur i komplexitet och få människor att arbeta mot samma mål.
Du arbetar nära konstruktörer, utvecklingsingenjörer och applikationsingenjörer i projekt som spänner över allt från nya material och processer till avancerade lösningar inom bland annat automotive och medtech. Rollen innebär ett naturligt teamleadansvar där du hjälper till att prioritera, koordinera och skapa struktur i utvecklingsarbetet, samtidigt som du fungerar som en viktig länk mellan teamet och utvecklingschefen.
Här kommer du bland annat att:
Driva och koordinerar utvecklingsprojekt
Vara med och prioritera mellan utvecklingsinitiativ och kundbehov
Arbeta nära både teknik, produktion och kund
Skapa struktur i projekt och processer
Bidra med teknisk höjd samtidigt som du får människor att samarbeta framåt
Det här är dessutom en helt ny roll, vilket innebär att du får möjlighet att påverka både innehåll, arbetssätt och hur rollen utvecklas framåt.
Vi söker dig som..
• har arbetat några år som utvecklingsingenjör och som gillar när teknik, projekt och människor möts i samma vardag. Du har varit med och drivit produktutveckling från idé till färdig lösning tidigare och känner dig trygg i att hålla ihop både projekt, människor och olika kontaktytor längs vägen. Du är van att arbeta brett inom utvecklingsprocessen, från kravställning, testning och materialval till koordinering, problemlösning och implementation, snarare än att bara ansvara för en enskild del i kedjan.
Du är van att skapa struktur och driva arbetet framåt, men förstår samtidigt vikten av flexibilitet när prioriteringar förändras eller nya behov uppstår. Här tror vi att du är en person som gillar samarbete, tar ansvar naturligt och uppskattar att arbeta i en miljö där man hjälps åt för att hitta de bästa lösningarna.
Cirka 3–5 års erfarenhet som utvecklingsingenjör
Erfarenhet av att driva eller koordinera tekniska projekt från start till mål
Bakgrund från exempelvis automotive, medtech, flyg, järnväg eller annan reglerad industri
Van att arbeta strukturerat men samtidigt flexibel när projekt och prioriteringar förändras
Nyfikenhet och vilja att fortsätta utvecklas tillsammans med teamet och verksamheten
Svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av elektronikutveckling, hårdvara och mjukvara
Om bolaget Backer Calesco är ett världsledande företag inom flexibla folievärmeelement och avancerade värmelösningar. Med över 50 års erfarenhet utvecklar och tillverkar bolaget produkter som används inom allt från automotive och batteriteknik till medicinteknik, järnväg och kommersiell utrustning. Här arbetar cirka 80 personer i Kolbäck, endast 15 minuter från Västerås, i en verksamhet där teknisk spetskompetens kombineras med nära samarbete och stor innovationskraft.
Bolaget är en del av Backer Group och den börsnoterade NIBE-koncernen med över 23 000 medarbetare globalt, vilket ger både trygghet, långsiktighet och möjligheten att investera i framtidens teknik och människor. Samtidigt har Backer Calesco kvar känslan av ett specialistbolag där beslutsvägarna är korta och där varje individ får möjlighet att påverka.
Här utvecklas inte bara produkter, utan kompletta värmelösningar anpassade efter kundernas behov världen över. Med avancerad laboratorieverksamhet, stark ingenjörskompetens och ett tydligt kundfokus är Backer Calesco förstahandsvalet för många globala aktörer inom högteknologiska branscher.
För dig innebär det en möjlighet att få arbeta nära avancerad teknik, spännande kunder och varierande projekt i ett bolag där utveckling, både teknisk och personlig – står högt på agendan.
Hoppas du vill vara med!
START: Enligt överenskommelse PLATS: Västerås, Kolbäck OMFATTNING: Heltid KONTAKT: Senior Rekryterare Carolina Elofsson, carolina@oddwork.se
(för frågor om rollen, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDAG: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in i Oddworks värld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7860594-2039366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892), https://jobb.oddwork.se
Västerås Central Station (visa karta
)
722 12 VÄSTERÅS Arbetsplats
Oddwork Jobbnummer
9950704