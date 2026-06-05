Operations Supervisor till Posti i Nykvarn
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Nykvarn Visa alla lagerjobb i Nykvarn
2026-06-05
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en dynamisk logistikmiljö där du får kombinera ledarskap, utveckling och resultatfokus? Posti, en ledande aktör inom logistiklösningar, söker nu en driven och engagerad Operations Supervisor till vår verksamhet i Nykvarn.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och skapa resultat tillsammans med ett engagerat team – i en roll där ingen dag är den andra lik.
Om rollen
Som Operations Supervisor har du en nyckelroll i vår verksamhet och ansvarar för att säkerställa en effektiv, säker och kvalitativ drift. Du leder det dagliga arbetet i lagret och skapar förutsättningar för både medarbetare och verksamhet att nå sina mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Planera, leda och följa upp den dagliga lagerdriften
• Säkerställa hög kvalitet, effektivitet och efterlevnad av säkerhetsrutiner
• Coacha, utveckla och motivera teamet
• Analysera resultat och identifiera förbättringsområden
• Samarbeta med andra avdelningar för att optimera flöden och processer
• Implementera och följa upp rutiner för en hållbar och lönsam verksamhetProfil
Vi söker dig som har:
• Flytande svenska i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska
• Erfarenhet av lager- och logistiksystem samt MS Office
• Tidigare ledarerfarenhet inom lager eller logistik
• Stark kommunikativ och analytisk förmåga
• Ett naturligt fokus på säkerhet och kvalité
Meriterande:
• Ledarskapsutbildning
• Arbetsmiljöutbildning
• B-körkort
• Erfarenhet av Ongoing WMS
Vem är du?
Du är en trygg och tydlig ledare som inspirerar och engagerar ditt team. Du trivs i en snabbrörlig miljö och har förmågan att strukturera, prioritera och lösa problem effektivt. Med ett starkt driv och ansvarstagande bidrar du till både trivsel och resultat, samtidigt som du bygger goda relationer i organisationen.
Vi erbjuder
• Hos Posti blir du en del av en framåtblickande organisation där utveckling står i fokus. Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftiga villkor enligt tjänstemannaavtal
• Friskvårdsbidrag via Epassi
• Förmåner via Epassi
• En arbetsplats med högt engagemang och god laganda
Vi värnar om en trygg arbetsmiljö och genomför bakgrundskontroller samt slumpmässiga alkohol- och drogtester.Om företaget
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Mörbyvägen 17 (visa karta
)
155 35 NYKVARN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Posti Logistics Solutions AB Kontakt
Jerry Stribrant jerry.stribrant@posti.com Jobbnummer
9950709