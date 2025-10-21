B2B Account Manager - Digital annonsering i Hemköp
Lifestyle Media Partner Sverige AB / Säljarjobb / Eskilstuna Visa alla säljarjobb i Eskilstuna
2025-10-21
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lifestyle Media Partner Sverige AB i Eskilstuna
, Västerås
, Köping
, Flen
, Arboga
eller i hela Sverige
Är du redo att ta steget in i en viktig roll där du direkt påverkar lokala företags framgång? Gillar du att prospektera, stänga affärer och bygga långsiktiga relationer? Då är det dig vi söker!
Din roll: Bygg din kundstock
Som Account Manager är du en nyckelspelare. Du får det fulla ansvaret att bygga, driva och förvalta din egen kundportfölj. Detta är en helhetstjänst där du har total kontroll över säljcykeln.
Dina kompetenser kommer användas till:
Prospektering och kalla samtal
Mejlkontakt och digitala kundmöten
Presentation av våra annonslösningar, främst över telefon
Förhandling, offert- och orderhantering
Uppföljning och förvaltning av dina kundrelationer
Vem är du som person?
Vi söker dig som har ett brinnande engagemang och en "go-getter"-mentalitet. Erfarenhet är bra (men inget krav), men viljan att vinna är avgörande!
En orädd relationsbyggare: Du tar första steget, älskar att prata med nya människor och ser varje "nej" som ett steg närmare ett "ja".
Resultatorienterad: Du är naturligt målmedveten, organiserad och vet att din insats direkt påverkar din plånbok.
Positiv lagspelare: Du bidrar till teamandan, delar med dig av framgångar och ser motgångar som en möjlighet att utvecklas och lära sig.
Kommunikation: Du uttrycker dig flytande i svenska (tal och skrift).
VI TROR PÅ DIG: Tidigare säljerfarenhet är ett plus, inget krav. Om du har rätt attityd och engagemang ger vi dig verktygen för att bygga en lysande karriär.
Vad kan du förvänta dig?
En gedigen introduktion och löpande coachning.
Garantimånadslön med provision utan tak.
Tävlingar, teamaktiviteter och laganda.
Karriärmöjligheter i en växande koncern.
Vem är vi?
Lifestyle Mediapartner är en nordisk säljorganisation och mediekoncern med fokus på digital annonsering. Genom vårt samarbete med Hemköp erbjuder vi digitala skärmar direkt i butiksmiljön, mitt i kundernas vardag.
Vi pratar inte som små skärmar som drunknar i miljön. Våra skärmar är större än traditionell butikstv (50+ tum). Vi är dessutom ensamma om stående skärmar i butiken för reklamändamål. Det gör att våra annonsörer sticker ut på riktigt!
Vi äger tekniken - det ger oss full kontroll och flexibilitet.
Exklusivitet i kundvarvet - ingen annan reklam konkurrerar om uppmärksamheten.
Enda aktören med extern reklam - du når kunderna först och störst.
80% Share of Voice - dominans i butiken och maximal effekt.
Övrig information
Arbetstider: Måndag-torsdag 8.00-17.00, fredagar 7.30-16.30 (heltid).
Anställningsform: 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
ÄR DU REDO ATT TA STEGET?
Vi intervjuar löpande och tillsätter tjänsten så snart vi hittat vår stjärna. Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lifestyle Media Partner Sverige AB
(org.nr 559037-3527), https://www.lifestylemedia.se/
Fristadstorget 2 (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Lifestyle Mediapartner, Eskilstuna Jobbnummer
9567995