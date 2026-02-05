B- chaufförer inför däcksäsong | Lernia | Göteborg
2026-02-05
Nu söker vi på Lernia Bemanning sociala, serviceinriktade och ansvarstagande personer som vill arbeta som chaufför inför den kommande däcksäsongen och bidra till en professionell och positiv kundupplevelse.
Som B-chaufför arbetar du inför däcksäsongen i en roll med mycket kundkontakt, där du är kundens första intryck och sista avsked. I arbetet ingår att ta emot kunden och bilnycklarna på ett professionellt och trevligt sätt, köra in kundens bil i verkstaden inför däckskiftet samt köra ut bilen när arbetet är färdigställt. Du ansvarar även för att lämna tillbaka bilen och nycklarna till kunden och säkerställer alltid en trygg, säker och noggrann körning inom anläggningen. Arbetet sker i ett högt tempo och ställer höga krav på god servicekänsla, ansvarstagande och säker körning. Uppdraget startar i mitten av mars
Om dig Formell kompetens
Vi söker dig som är social, positiv och trygg i mötet med kunder. Du förstår vikten av ett professionellt bemötande och trivs i en roll där kundkontakt är en central del av arbetet. Som person är du noggrann, ansvarsfull och strukturerad, samtidigt som du är stresstålig och trivs i ett fartfyllt arbetsklimat. Du har god social kompetens, ett tydligt serviceinriktat förhållningssätt och känner dig trygg och säker bakom ratten.
B-körkort (manuellt krav)
Godkänt i kärnämnena på gymnasienivå
God körvana och säker körning
Erfarenhet av serviceyrke är meriterande
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta ansvarig via e-post, Mahsa.Shakeri@Lernia.se.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
