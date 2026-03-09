Avdelningschef till Förvaltningsavdelningen
2026-03-09
Målet för jämställdhetsarbetet i Sverige är att kvinnor och män ska ha samma makt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Arbetet omfattar bland annat frågor om makt och inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete och kroppslig integritet.
Jämställdhetsmyndigheten ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitik får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. Myndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden. Jämställdhetsmyndigheten är en hbtqi-strategisk myndighet, vilket innebär att myndigheten i sin verksamhet ska främja hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.
Jämställdhetsmyndigheten genomför en omorganisation vilket öppnar upp nya möjligheter. Nu söker myndigheten tre nya avdelningschefer och här söker vi en avdelningschef till Förvaltningsavdelningen.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Förvaltningsavdelningen förvaltar och utvecklar olika typer av myndighetsövergripande funktioner och är indelad i fyra enheter: Enheten för statsbidrag, Enheten för juridik och ekonomi, Enheten för kommunikation, Enheten för HR och administration.
Som avdelningschef ansvarar du för att leda, utveckla och samordna Förvaltningsavdelningens verksamhet. Uppdraget innebär att säkerställa effektiva, rättssäkra och ändamålsenliga stödfunktioner och myndighetsutövning. Du skapar goda förutsättningar för medarbetarna och arbetar målmedvetet för att bygga en gemensam riktning för hela avdelningen. Tillsammans arbetar ni för att stödja en god förvaltningskultur och god arbetsmiljö, ge stöd till myndighetens verksamheter, myndighetshandläggning av statsbidrag och kommunikationsarbete internt och externt. Du är direkt chef för fyra enhetschefer och leder avdelningens ledningsgrupp.
Du ingår i myndighetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till generaldirektören. Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
• Flerårig chefs- och ledarerfarenhet inklusive erfarenhet av att leda genom andra.
• Erfarenhet av strategiskt ledningsgruppsarbete.
• Flerårig erfarenhet av arbete och styrning inom offentlig förvaltning.
• Erfarenhet från administrativ, förvaltnings- eller stödfunktion på strategisk nivå.
• Relevant akademisk utbildning.
• Mycket god svenska i tal och skrift samt god engelska.
Vi ser det som meriterande om du har
• Erfarenhet av att leda flera olika stödfunktioner parallellt.
• Erfarenhet av kultur- och förändringsarbete.
• Intresse för jämställdhetsområdet.
Meriterande innebär att det är en fördel om du uppfyller följande krav, men de är inte obligatoriska, för att kunna vara aktuell för tjänsten.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet
Vi söker dig som är och har;
• Stabil och förtroendeingivande ledare med stark integritet.
• Trygg i att fatta beslut och prioritera i frågor med starkt engagemang hos medarbetare och samverkansparter.
• God förmåga att balansera stöd och styrning samt skapa tydliga gränssnitt mellan stödfunktioner och kärnverksamhet.
• Social och kommunikativ förmåga samt genuint intresse för arbetsmiljö, kultur och samarbete.
• Förmåga att prioritera, fatta beslut och skapa struktur i en komplex och reglerad verksamhet.
Anställningsinformation
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering på Jämställdhetsmyndighetens kontor i centrala Göteborg. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Resor i tjänsten kan förekomma.
Arbetsprov kan förekomma i rekryteringsprocessen.
Myndigheten erbjuder flera förmåner som fokuserar på hälsa och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, till exempel viss möjlighet att arbeta på distans, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag.
Praktisk information
Välkommen med din ansökan senast den 31 mars 2026.
Jämställdhetsmyndigheten välkomnar sökanden med olika erfarenheter och bakgrunder. Vi tar emot din ansökan elektroniskt via vårt rekryteringssystem. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem utan kontakta ansvarig rekryterare för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du nedan.
I den här rekryteringen samarbetar Jämställdhetsmyndigheten med Adecco och senior rekryteringskonsult stefan.wangdell@adecco.se
076 138 48 17.
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Stefan Wangdell. Kontaktuppgifter till fackliga kontaktpersoner: för Saco-S Joanna Domachowska 031-392 91 19 och för ST Beatrice Löfström 031-392 91 04.
