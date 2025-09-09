Avarn Security söker utbildade parkeringsvakter
Avarn Security AB / Säkerhetspersonalsjobb / Helsingborg Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Helsingborg
2025-09-09
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Helsingborg
, Landskrona
, Klippan
, Kävlinge
, Lund
eller i hela Sverige
Arbetstider: Varierande arbetstider
Tjänsteställe: Helsingborg
Varaktighet: Behovsanställning som kan gå över till heltid eller deltid, tillsvidareanställning (sex månaders provanställning tillämpas)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsuppgifter: Utföra offentligrättslig parkeringsövervakning.
Avarn expanderar och önskar nu rekrytera fler professionella medarbetare.
Kvalifikationer: Vi söker dig som arbetar eller har arbetat som parkeringsvakt på kommunal mark med trafiksäkerhet och service i fokus. Ditt arbetslag kommer tillsammans med Helsingborg kommunen säkerställa att parkeringsövervakningen håller högsta nivå. Du kommer att ingå i en grupp med kvalitet och effektivitet som ledord.
Vi erbjuder dig en stimulerande arbetsplats med kompetenta kollegor, tydligt ledarskap och utvecklingsmöjligheter.
Avarn Security arbetar ständigt med arbetsmiljö och trivselfrågor så vi får rätt förutsättningar att leverera en hög kvalitet.
Tjänsten är bilburen och utgår från platskontoret. För frågor vänligen kontakta rekryterare eller teamchef nedan.
Du ska uppfylla:
• gymnasiekompetens
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
• godkänd parkeringsvaktsutbildning för gatumark
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security
Vänligen observera att för att kunna söka denna tjänst behöver du ha genomfört grundkurs i offentligrättslig parkeringsövervakning med godkänt resultat. Intyg erfordras samt referenser.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2025-09-29 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl. Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
• All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas.
Avarn Security har uppnått utmärkelsen som ett Karriärföretag tack vare vårt starka engagemang för medarbetarnas trivsel och utveckling. Genom att skapa en inkluderande och mångfaldsfrämjande företagskultur ger Avarn Security sina anställda möjlighet att trivas och växa i sina roller. Företaget värderar kompetens och erbjuder kontinuerlig utbildning, vilket gör oss till en attraktiv arbetsgivare för de som söker en spännande karriär inom säkerhetsbranschen Ersättning
Fackmannamässig lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Kontakt
Rekryterare
Roberta Perkovic roberta.perkovic@avarnsecurity.com Jobbnummer
9499444