Assistenter sökes till 15årig kille
Feel Well - Varberg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Hylte
2025-08-27
Är du personen som klarar av att ligga steget före?
Är du lyhörd, lugn, empatisk och ödmjuk?
Har du hög stresstålighet och är stark både fysisk och psykiskt?
Kanske har du ett stort tålamod, lätt att ta egna initiativ, tänker utanför boxen och brinner för att stötta personer med funktionsnedsättningar?
Då kan du ha hittat rätt!
Vi söker fler kollegor som vill arbeta i vårat team där du är assistent till våran son som har funktionsnedsättningarna autism, IF samt epilepsi.
Tjänster som behövs är såväl dagpass som kvällspass men vi söker även dig som är intresserad av att arbeta vaken natt, arbetet förläggs enligt schema både vardagar och helger.
på denna arbetsplatsen hittar du en härlig och go 15årig kille som kan ge dig villkorslöst mycket kärlek och ömhet, men med en beteendeproblematik och där intryck och sensoriska intryck är svåra för honom att klara av, där du då är hans stora hjälp och trygghet.
Han behöver hjälp dygnets alla vakna timmar, med allt som man normalt sett klarar av själv, bland annat hygien, omvårdnad, medicinering, tillreda mat, kommunikation (bildstöd, tecken som stöd) sociala sammanhang, avledning för att förhindra låsningar & fixeringar, vårdbesök, aktiviteter, tvätt och städ med mera.
Du skall kortfattat vara hans förlängda armar i hans dagliga livsföring.
Han lever stora delar utav dagarna i Disneys värld där film är en stor del utav hans intresse och vardag, och även i kommunikationen använder han uttryck därifrån, han tittar och kommunicerar med filmer både på iPad och dvd.
Att imitera olika fraser ur filmer är något han starkt gillar och framförallt om du kan imitera genom att även förvränga din egna röst så likt filmen som möjligt så är det ett stort plus.
Känslor och dagsform hos honom visar sig också många gånger genom filmernas värld.
Mjukisdjur/figurer är något som han gillar starkt, extra mycket om dom är disneyrelaterade.
En gång i veckan åker han iväg med assistenter till badaktivitet, det görs även försök till anpassad skolgång där assistenter deltar.
Vi gör försök till att komma iväg till skolan, man är alltid 2 assistenter som är med och just nu är skoltiden 1 timma per vecka med förhoppning om att det ska öka så småningom.
Som team jobbar vi alla tillsammans med målet att varje dag göra sitt yttersta och bästa för att han ska ha så bra dagar som möjligt och må bra.
Det jobbas dagligen på att utveckla möjligheter till aktivitet och fånga hans intresse vilket kan vara utmanade och svårmotiverat, fokuset måste vara att allt är på hans villkor utifrån vad han klarar av.
Han har mycket svårt för förändringar vilket innebär att det alltid tar tid för honom att knyta an till nya människor vilket man får vara beredd på när man söker dessa tjänster.
Det gäller att kunna känna av läget, när man kan närma sig, Och när det är dags att ta ett eller flera steg tillbaka.
Det är personkemin som måste stämma med dig som söker som är det avgörande för att du och vår son ska klaffa.
Vi som familj bor i ett stort hus där han har fått tillgång till egen stor individanpassad lägenhet/assistansbostad i en del av huset.
Under sommarmånaderna spenderar vi som familj en del tid på sjön i våran båt, vilket han älskar och där även du får vara beredd på att följa med.
Då behovet av stöd och hjälp är såpass stort är han beviljad dubbelbemanning all vaken tid/dygnet runt.
Vi välkomnar såväl manliga som kvinnliga sökande till vårat team.
Du skall kunna flytande svenska i såväl tal som skrift.
Ett stort plus är om du har arbetserfarenhet eller livserfarenhet gällande Autism, IF, Epilepsi eller annan vårderfarenhet.
Då det tar tid att lära sig denna fantastiska killes vardag & kommunikation så tillämpar vi en längre bredvidgång än sedvanligt vid assistansarbete, allt för att såväl han som du ska kunna känna trygghet.
B-körkort är ett plus.
Känns det som att detta skulle kunna vara något för dig?
Tveka inte, utan skicka in din ansökan redan nu!
Vi ser fram emot att träffa dig och stärka vårat goa team.
För att arbeta med barn krävs ett utdrag från belastningsregistret, Det är av intresse att ni har detta redo inför en träff med familjen då vi önskar att tillsätta tjänsterna snarast.
Belastningsregister kan hämtas här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Arbetsgivare är mitt assistansbolag Feel Well, ett företag som funnits ändå sedan -98 och som bedriver assistans främst i västra Sverige, dom har kollektivavtal genom Vårdföretagarna och använder AiAi för schema, tidrapportering, dokumentation mm.
Kontakta gärna Calle Nilsson på Feel Well - Varberg AB för mer information på telnr: 070-2509963 eller mail: calle@feelwell.nu
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: calle@feelwell.nu
Feel Well - Varberg AB
314 91 HYLTEBRUK
