Assistenter sökes
2025-10-29
Personlig assistent sökes till 17-årig kille i Torshälla
Vi söker en aktiv, trygg och initiativrik personlig assistent till en 17-årig kille som bor i villa i Torshälla med sin familj och hund.
Du får därför gärna gilla djur och ska inte vara pälsallergisk eller hundrädd.
Om dig
Vi ser gärna att du är kille mellan 20-30 år som:
* Är lyhörd, flexibel och initiativrik
* Ser möjligheter där andra ser hinder
* Är stark både fysiskt och psykiskt
* Har erfarenhet av yrket och körkort
* Kan arbeta dag, kväll, natt, helg och dygn (passen är oftast från eftermiddag till morgonen efter)
Du gillar att spela dator och träna på gym - delar du hans intressen kommer ni trivas bra tillsammans.
Om jobbet
Arbetet innebär att hjälpa honom i vardagen och vid olika aktiviteter.
Du bör vara social, ansvarstagande och ha lätt för att möta nya människor.
Vi söker både dig som kan hoppa in vid behov och dig som vill ha ett fast schema.
Vid frågor eller ansökan, kontakta:
Lena Nordin
073-728 11 66
Viktig information
Vi på Assistansbolaget Hjälpsam värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har som rutin att ta detta utdrag på samtliga personer som anställs i bolaget.
Innan du anställs ska du visa upp ett registerutdrag.
Du beställer själv utdraget på https://www.polisen.se/sv/service/registerutdrag/
Blanketten du ska välja heter:
LSS - utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder (442.9)
(oavsett om tjänsten gäller vuxen eller barn).
Ansökningarna läses av oss på Assistansbolaget Hjälpsam samt kund och dess anhöriga.
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: assistansbolagethjalpsam@outlook.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Torshälla".
