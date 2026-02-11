Ass husfru
2026-02-11
Hos oss på Marstrands Havshotell möts gästerna av havsnära stillhet och livfull gemenskap . Oavsett om de kommer med kollegor, vänner eller familj. Här kombineras Bohuslänsk livskvalité med god mat, avslappnade spa-upplevelser, havsnära aktiviteter och middagar med utsikt över Marstrandsön.
Vi tror på värdskap med hjärta, möten som känns på riktigt och upplevelser som sitter kvar långt efter att gästen rest hem. Vår vision är att skapa minnen med Marstrand som fond, och det vill du vara med på. Nu söker vi dig som vill vara med och forma framtidens Marstrands Havshotell, ett privatägt hotell där värme, närvaro och genuinitet spelar huvudrollen.
Assisterande Husfru på Marstrands Havshotell
Vill du arbeta på en av västkustens vackraste platser och bidra till en varm, välkomnande hotellupplevelse?
Marstrands Havshotell söker nu en engagerad Assisterande Husfru som vill vara med och skapa trivsel i världsklass, både för gäster och kollegor.Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Som Assisterande Husfru är du en nyckelperson i hotellets housekeepingverksamhet. Du arbetar nära husfrun och är delaktig i både daglig drift och långsiktig planering, med ansvar för kvalitet, struktur och effektivitet.
Rollen är operativ och ledande - du kombinerar praktiskt arbete med samordning och uppföljning av team och rutiner, och kliver in som ersättare vid husfruns längre frånvaro. Tjänsten innefattar tillgång till dator och arbetstelefon som arbetsverktyg, men är i grunden inget skrivbordsarbete. Du leder och arbetar tillsammans med teamet ute i driften, där närvaro och engagemang är avgörande.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Planering och daglig koordinering av arbetet tillsammans med husfrun, inklusive schemaläggning och arbetsfördelning
Leda och stötta teamet under arbetspassen, hålla morgonmöten samt säkerställa att rutiner följs
Operativt arbete i form av städning av hotellrum och allmänna ytor samt vid behov restaurang/matsal och SPA
Ansvar för hantering och tvätt av städmaterial samt organisering av linne och frotté
Beställning och uppföljning av förbrukningsmaterial
Aktivt arbete i verksamhetssystemet Visbook, med god kännedom om bokningsläget
Löpande samarbete med andra avdelningar, såsom reception och service, för att optimera gästupplevelsen
Planering och genomförande av återställning av lokaler efter event, tillsammans med husfrun
Genomföra kvalitetskontroller av rum, lokaler och allmänna ytor samt följa upp avvikelser
Arbeta strukturerat med förbättringsåtgärder kopplade till gästnöjdhet och driva egna förbättringsinitiativ
Uppföljning av gästenkäter i Loopon och omsätta resultat i konkreta åtgärder
Planera och driva projekt såsom storstädningar i hotellrum och offentliga miljöer
Ansvara för upplärning och introduktion av ny personal samt uppföljning
Upprätta och följa upp rutiner samt säkerställa efterlevnad
Uppföljning av budget för inköp och arbetstimmar tillsammans med husfrun
Ansvar för minibar-förråd och inventering
Säkerställa ordning och struktur i städförråd tillsammans med teamet
Rapportera fel och brister löpande via Visbook
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom hotell, städ eller service.
Är noggrann, ansvarstagande och har förmåga att se helheten.
Är en positiv ledare som motiverar teamet genom att föregå med gott exempel.
Är strukturerad och lösningsorienterad.
Har B-körkort och tillgång till bil, då arbete på helger kräver flexibilitet i transport.
Trivs med ett fysiskt arbete och har god grundfysik - du är inte rädd för att använda kroppen i jobbet.
Trivs i en dynamisk miljö där flexibilitet och samarbete är självklart.
Är hands-on, trivs i driften och har en självklar förståelse för att den dagliga verksamheten alltid ska prioriteras.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du har grundläggande datorvana, till exempel hantering av e-post, internet och enklare program som Word eller Excel.
Vi erbjuder
En unik arbetsmiljö vid havet, mitt i vackra Marstrand.
Ett varmt och engagerat team där vi hjälper och stöttar varandra.
En betydelsefull roll där du aktivt bidrar till att skapa en oförglömlig gästupplevelse.
Ett stimulerande arbete i en inspirerande miljö - perfekt för dig som vill växa, oavsett om du är ny i branschen eller har tidigare erfarenhet.
Personalaktiviteter och en stark känsla av gemenskap.
Förmåner som personalrabatt på både mat och boende.
Fri tillgång till gym och träningsmöjligheter.
Och inte minst - magiska solnedgångar över Marstrand som måste upplevas för att förstås.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med inledande provanställning. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid, både vardagar och helger, men kvällsarbete kan förekomma vid behov. Lön och anställningsvillkor enligt HRF-avtalet. Tillträde enligt överenskommelse, gärna snarast.
På Marstrands Havshotell värdesätter vi arbetsglädje, gemenskap och professionalism. I enlighet med vårt värdeord "tillsammans" hjälps vi åt över gränserna för att skapa en välfungerande, hållbar och trivsam arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assisterande husfru". Omfattning
Arbetsgivare Marstrands Havshotell AB
(org.nr 556793-2388), http://www.marstrands.se
Varvskajen 2
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Marstrands Havshotell AB Jobbnummer
9736502