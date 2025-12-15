Arla Plast söker Produktionschef
AS&B Executive AB / Chefsjobb / Motala Visa alla chefsjobb i Motala
2025-12-15
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AS&B Executive AB i Motala
, Mjölby
, Linköping
, Boxholm
, Ödeshög
eller i hela Sverige
Var med och forma framtidens produktion för Arla Plast
Arla Plast befinner sig på en spännande tillväxtresa och söker nu en erfaren produktionschef som vill vara med och utveckla produktionen hos en av Europas ledande koncerner inom skivextrudering och vidareförädling av plastmaterial. Vi har produktion och huvudkontor i Borensberg, produktionsenheter i Tjeckien, Spanien, Finland samt en distributionscentral i Tyskland. Koncernen omsätter ca 1400 MSEK, har ca 400 medarbetare och levererar till mer än 1 000 kunder i över 50 länder. Arla Plast grundades 1969 och är noterat på Nasdaq Stockholm.
Om rollen
Som Produktionschef för vår svenska verksamhet får du ett centralt ledaransvar för hela produktionskedjan - från produktionsplanering och bemanning till förbättringsarbete, operativ drift och lagerhållning.
Du leder ett engagerat team av två produktionsplanerare och tre produktionsledare. Produktionsledarna har i sin tur personalansvar över ca 70 medarbetare i produktionen. Här säkerställer du att produktion och lager fungerar smidigt, säkert och kostnadseffektivt i en dynamisk miljö med kontinuerlig drift
Du arbetar nära övriga delar av organisationen - främst kvalitet och inköp och är en viktig nyckelspelare i det pågående utvecklingsarbetet inom Arla Plast.
Du kommer bland annat att:
Leda och utveckla planeringsavdelningen, produktionen samt lagret
Säkerställa produktionens processer
Driva ett strukturerat förbättringsarbete med fokus på effektivisering och produktkvalitet
Ansvara för kapacitetsberäkning och delta i löpande i kapacitetsmöten
Samarbeta tätt med övriga funktioner och bidra i strategiska såväl som operativa frågor inom den svenska verksamheten
Samverka och föra facklig dialog med IF Metall
Säkerställa att arbetsmiljö och säkerhetsfrågor är högt prioriterade och efterlevs
Ingå i Arla Plast Operations Swedens ledningsgrupp
Tjänsten är placerad i Borensberg.
Vem är du?
Du är en erfaren och trygg chef som har gedigen erfarenhet av att leda produktion inom processindustri. Vi ser gärna att du har akademisk eller eftergymnasial utbildning, gärna inom teknikområdet, men mångårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter kan ses som jämförbart.
Vi erbjuder
Arla Plast erbjuder dig en unik möjlighet att vara med att forma ett företag på frammarsch som kombinerar stabilitet, innovation och entreprenörsanda. Här får du leda och utveckla en central funktion i ett bolag som befinner sig mitt i en spännande tillväxtfas - med snabba beslutsvägar, höga ambitioner och ett stort engagemang.
Hos oss får du en viktig roll i bolagets fortsatta utveckling. Du kommer att arbeta i ett företag med god affärskultur, stolta medarbetare och långsiktig ägarvilja
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AS&B Executive AB
(org.nr 556625-5260), https://www.asb-executive.se Arbetsplats
AS&B Executive Jobbnummer
9645194