Arbetsmarknadskonsulent
Värmdö Kommun / Personaltjänstemannajobb
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten tillhör Vuxenutbildning- och arbetslivskontoret där även ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning ingår.
Enheten består idag av 14 engagerade medarbetare. Huvuduppdraget för enheten är att fler Värmdöbor går ut mot egenförsörjning genom arbete eller studier.
I rollen som arbetsmarknadskonsulent blir din huvudsakliga arbetsuppgift att så väl självständigt som tillsammans med kollegor rusta, vägleda och matcha klienter ut till arbete eller studier. I ditt arbete kommer du ha ett nära samarbete med kollegor inom enheten, i övriga enheter samt olika externa kontakter så som myndigheter, arbetsplatser med flera. De kandidater vi arbetar med har ofta någon form av svårighet som vi måste ta i beaktande i processen mot självförsörjande. Du måste gilla ordentliga utmaningar för att trivas i rollen som Arbetsmarknadskonsulent.
Vi söker dig som har
• relevant universitet/ högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning alt. arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• god kännedom om arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens insatser
• erfarenhet av ett coachande arbetssätt, gärna MI eller Supported Employment
• kunskaper i och lång erfarenhet av att motivera personer i utsatta situationer
• erfarenhet av att arbeta med utrikesfödda, psykisk ohälsa, NPF och beroendeproblematik.
• erfarenhet av att jobba med ett större antal kandidater som befinner sig på olika nivåer i sin process mot självförsörjande.
• god kunskap och erfarenhet av löpande dokumentation
• erfarenhet av att matcha rätt arbetsgivare med rätt kandidat med fokus på goda relationer inom näringslivet
Som person tycker du att samarbete och ett gott arbetsklimat är en förutsättning för att lyckas. Det innefattar så klart ett stort intresse för att jobba med människor. Att ta egna initiativ och att arbeta lösningsfokuserat är en självklarhet för dig. Då vi lever i en föränderlig värld där vi ständigt behöver ställa om och anpassa vår verksamhet efter rådande förutsättningar behöver du trivas med att arbeta under ständig förändring och utveckling.
Vi ser att du är en strukturerad och målfokuserad person, har stor drivkraft, är nyfiken, empatisk och lyhörd samt har förmågan att förstå andra parters roller/uppdrag/regelverk och kan arbeta mot gemensamt uppsatta mål. Du har god självkännedom, är trygg i dig själv och har förmågan att skapa förtroende och se möjligheter. Du behöver ha ett genuint intresse av att arbeta med målgruppen och tro på möjligheten att personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden med rätt stöd kan lyckas nå, få och behålla ett arbete. Arbetet är komplext med många kontaktytor och varje persons väg vidare är unik.
Vi lägger stor vikt vid sociala kompetenser och personlig lämplighet.
Värmdö kommun erbjuder ett friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar och mycket mer. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Anställningen tillsvidare om 100 % och tillträde enligt överenskommelse.
