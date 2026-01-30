Arbetsmarknadskonsulent
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha många och omfattande kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.
Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten tillhör Vuxenutbildning- och arbetslivskontoret där även ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning ingår.
Enheten består idag av 15 engagerade medarbetare. Huvuduppdraget för enheten är att fler Värmdöbor går ut mot egenförsörjning genom arbete eller studier.
I rollen som arbetsmarknadskonsulent arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor med att stärka, vägleda och matcha Värmdöbor ut till arbete eller studier. I ditt arbete kommer du ha ett nära samarbete med kollegor inom enheten, med övriga enheter samt olika externa kontakter såsom myndigheter, arbetsplatser med flera. De Värmdöbor vi möter har ofta behov som vi behöver ta hänsyn till i processen mot självförsörjning. Du har förmågan att motivera personer som står långt från arbetsmarknaden, vilket är en förutsättning för att lyckas och trivas i rollen som arbetsmarknadskonsulent.
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen (till exempel socionom, beteendevetare eller motsvarande som vi bedömer likvärdigt).
- Erfarenhet av arbete med målgrupper som står långt från arbetsmarknaden (till exempel utrikesfödda, personer med psykisk ohälsa eller NPF).
- God kännedom om arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens insatser.
- God administrativ förmåga och erfarenhet av löpande dokumentation i verksamhetssystem.
- Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av att arbeta med arbetsmarknadspolitiska insatser och subventionerade anställningar.
- Erfarenhet av dokumentation i systemet Aventus.
- Utbildning i och erfarenhet av MI (Motiverande samtal) eller Supported Employment.
- Ett upparbetat nätverk inom näringslivet eller erfarenhet av företagsrelaterade kontakter.
För att lyckas i rollen ser vi det som en självklar förutsättning att du kan samarbeta och bidra positivt till vårt arbetsklimat. Arbetet kräver ett genuint intresse för människor samt en god förmåga att ta egna initiativ och arbeta lösningsfokuserat. Då vi verkar i en föränderlig värld är det viktigt att trivas med att anpassa arbetssätt och utveckla metoder utifrån Värmdöbornas behov.
Vi söker en kollega som kombinerar en god administrativ struktur med en trygg och empatisk skicklighet i att skapa förtroende. Rollen förutsätter målmedvetenhet och en god förståelse för olika aktörers uppdrag och regelverk. Du ser möjligheter även i komplexa situationer och har en övertygelse om att personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden med rätt stöd kan lyckas nå, få och behålla ett arbete.
Vi lägger stor vikt vid din samarbetsförmåga och din personliga lämplighet.
