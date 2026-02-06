Arbetsledare till Örnsköldsvik!
Academic Work Sweden AB / Byggjobb / Örnsköldsvik
2026-02-06
Academic Work söker en arbetsledare till projekt i Örnsköldsvik hos vår samarbetspartner. I rollen som arbetsledare kommer du verka som en länk mellan platschef och yrkesarbetare och hands-on leda produktionen. Har du erfarenhet av arbetsledning inom bygg och är redo för nästa utmaning? Här erbjuds du kompetensutveckling och en möjlighet att växa i din karriär. Låter detta intressant? Ansök idag då vi arbetar med ett löpande urval!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett ledande samhällsbyggande bolag med rötter i Norden, där idé blir verklighet och visioner tar fysisk form. Här möts ingenjörskonst, hållbarhet och långsiktigt ansvar i projekt som formar städer, infrastruktur och framtida livsmiljöer. Med stark lokal närvaro, djup teknisk kompetens och en kultur som värdesätter samarbete levereras lösningar som håller - ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Ett företag för dem som vill bygga mer än bara projekt: de vill bygga framtiden.
Som arbetsledare blir du en nyckelperson i ett omfattande och spännande projekt i Örnsköldsvik. Du kliver in i ett sammansvetsat team av erfarna specialister och drivna yrkesmedarbetare, där samarbete och yrkesstolthet står i centrum. Tillsammans skapar ni effektiva lösningar och driver projektet framåt med hög kvalitet i varje steg. Här erbjuds du en trygg och långsiktig arbetsmiljö där din utveckling prioriteras, med kontinuerlig kompetensutveckling och tydliga möjligheter att växa vidare internt.
Du erbjuds:
• Möjligheten att växa inom företaget och stor chans till utveckling
• Att vara del av en organisation som satsar på hållbara lösningar
• En dedikerad konsultchef som hjälper dig att komma in i rollen som arbetsledare på bästa sätt
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av Academic Work och arbetar ute på uppdrag hos vår kund. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande. Eftersom detta är en långsiktig tjänst så finns goda möjligheter att bli överrekryterad, förutsatt att samtliga parter känner sig nöjda med samarbetet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en byggteknisk utbildning alternativt annan relevant yrkesutbildning som vi finner är relevant för uppdraget
• Har tidigare arbetslivserfarenhet av arbete i en arbetsledarroll inom byggbranschen och bostadsbyggande
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, då intern och extern kommunikation sker på båda språken
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet inom en liknande yrkesroll. Vi ser det även som posititvt om du bor/har anknytning till Örnsköldsvik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Kommunikativ
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
