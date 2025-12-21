Arbetsledare nyproduktion Västerås
Arbetsledare inom elinstallation - Västerås
Vi söker nu en arbetsledare inom elinstallation till ett av Västerås största och mest spännande nyproduktionsprojekt. I tjänsten startar du din anställning hos eLinked AB för att sedan ta anställning hos inhyrande kundföretag, givet att det fungerat bra och alla är nöjda.
Om projektet
Du kommer att arbeta i ett omfattande nyproduktionsprojekt där en ny, modern arbetsplats om cirka 40 000 m2 uppförs. Byggnaden kommer att samla olika verksamheter under ett gemensamt tak och innefattar:
Forsknings- och utvecklingscenter
Kontorsytor
Fabrik för nätautomationsprodukter
Projektet präglas av högt tempo, tydliga deadlines och komplex logistik med materialintensiva flöden.Publiceringsdatum2025-12-21Dina arbetsuppgifter
Som arbetsledare ansvarar du för den dagliga planeringen och samordningen av elinstallationsarbetet på plats. Du arbetar nära projektledning, underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa att produktionen drivs effektivt, säkert och enligt tidplan.
Arbetsuppgifter kan bland annat omfatta:
Arbetsledning och samordning av personal och underentreprenörer
Planering av arbetsmoment, materialleveranser och produktion
Uppföljning av tidplaner, produktionsflöden och leveranser (slot-tider)
Säkerställa ordning, struktur och god arbetsmiljö på arbetsplatsen
Löpande rapportering till projektledningProfil
Vi söker dig som har:
Minst ett par års erfarenhet av arbetsledning inom bygg- eller anläggningsbranschen
Erfarenhet av materialintensiva projekt, snäva deadlines och logistikstyrd produktion
God förmåga att planera, strukturera och leda arbeten i ett högt tempo
Svenska & Engelska språket i tal och skrift
Körkort B
Du behöver inte vara elektriker i grunden, men erfarenhet eller förståelse för elinstallationer är meriterande.
Vi erbjuder
Ett stort och tekniskt intressant nyproduktionsprojekt
En modern arbetsplats med tydliga mål och professionell projektorganisation
Möjlighet att ta stort ansvar och påverka produktionen
En roll med goda utvecklingsmöjligheter inom arbetsledning och projekt
Sociala sammankomster med kollegor
God lön utefter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal tjänsteman
eLinked arbetar löpande med tillsättning av denna tjänst, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonsdag. Sänd därför in din ansökan så snart som möjligt! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linus Borszeki linus@elinked.se Jobbnummer
9658379