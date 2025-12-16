Arbetsledare i produktionskök
Sodexo AB / Kockjobb / Umeå Visa alla kockjobb i Umeå
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
eller i hela Sverige
När du vill att jobbet ska vara mer än bara ett jobb erbjuder vi variation på olika sätt. Hos oss får du vara dig själv! För vi vet att en inkluderande arbetsplats ger framgång och det blir roligare att gå till jobbet. Hos oss får du intressanta och utmanande arbetsuppgifter.
Som arbetsledare på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare. Du kommer att leda medarbetare i produktionsköket samt säkerställa en säker arbetsmiljö och produktivitet i ditt team. Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag.
Jobba hos oss på Sodexo och bli en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig, du kommer att kunna agera målmedvetet och påverka genom dina dagliga handlingar, och utvecklas i din egen takt.
Vad du kommer att jobba med:
• Ansvar för driften i produktionen.
• Delta aktivt i möten
• Schemaplanera och säkra bemanning.
Vad du bidrar med:
• Mångårig och bred erfarenhet från restaurang och måltidsservice
• Ledarerfarenhet
• Ett starkt kund- och verksamhetsfokus
• Vana av att arbeta administrativt och i system
• Driv och målmedvetenhet
• Vilja och förmåga att utveckla dig själv och dina medarbetare tillika verksamheten
• God kommunikationförmåga på svenska och engelska i tal och skrivt
• God samarbetsförmåga
Om tjänsten
Tjänsten är på 100% dagtid måndag till och med fredag.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Jan Tornéus jan.torneus@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 30 januari men vi rekryterar löpande så vänta inte med din ansökan.
För denna tjänst kommer vi att genomföra bakgrundskontroll på slutkandidat i samarbete med en extern leverantör. Slutkandidaten kommer att informeras och efterfrågas om medgivande innan det att bakgrundskontrollen genomförs.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Vad vi erbjuder
Utöver en spännande tjänst och härliga kollegor erbjuder vi dig bland annat:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Enligt avtal/ efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9647626