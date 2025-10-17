Arbetsledare
2025-10-17
DM TAK är ett stabilt, professionellt och sedan länge, växande företag som arbetar med högkvalitativ takläggning och takservice i Stockholmsregionen. Vi jobbar för att leverera tak som håller längre. Företaget har idag 24 anställda som i sin tur samarbetar med ca 40 underentreprenörer. Verksamheten utgår från våra lokaler i Länna Industriområde. Just nu söker vi en person som kan kontrollera och ansvara för det viktigaste vi gör för våra kunder, nämligen att se att deras beställda tak blir suveränt levererade, inom tid och budget. Därför söker vi nu en
DYNAMISK & EFFEKTIV ARBETSLEDARE
Vad innebär den här rollen?
Som arbetsledare på DM TAK håller du koll på allt från "ax till limpa". Det är krävande och för att ge några smakprov på det du förväntas ansvara för så är det att Du planerar för leverans och genomför startmöten, har även kontakt med underentreprenörer, ser till att rätt personal och allt material som krävs finns på plats vare sig det rör sig om plåt, papp, takpannor, service eller målning. Du ser till att budget hålls och att nödvändiga dokument blir gjorda samt att arbetsplatsen och de som arbetar där följer våra säkerhetsregler.
Du hjälper till att lösa löpande problem som kan uppstå och korrigerar och uppmuntrar personalen. Under arbetets gång och i samband med avslut på projekten, genomför du kvalitetskontroller och ser till att de som behöver informeras löpande blir underrättade. Allt för att vi skall kunna leverera tak som håller längre.
Vad krävs av dig?
Som du säkert förstår är det här inget enkelt jobb utan det kräver mycket. Det viktigaste är dock att du har den rätta viljan och ambitionen för att bli en högpresterande person i DM-TAKs team.
Du har alltid varit effektiv och gillar verkligen att få saker gjorda. Det är det bra om du har erfarenhet från att delta i eller leda byggen och det du inte har kunskap om kommer du, om du har rätt ambition och arbetar hårt, få lära dig. Därför är det viktigt att du ser långsiktigt på den här tjänsten.
Du gillar att hjälpa människor och du har redan visat att du har en god kapacitet och stort intresse att få det du ansvarar för gjort som det förväntas eller bättre. Så även om du inte arbetar som arbetsledare idag så har du demonstrerat att du är riktigt produktiv och att du är beredd att jobba hårt för att nå uppsatta mål både på kort och lång sikt.
Du kommer arbeta från vårt kontor i Länna och därifrån åker du till de leveransadresser som ni arbetar med. Du behärskar svenska väl i både tal och skrift, är relativt snabb på datorn och du har körkort.
Vad erbjuder vi?
Förutom att du kommer få intressanta utmaningar, kommer du troligtvis växa genom att ta hand om både dina kollegor, underentreprenörer och beställare och skapa massor av nöjda kunder.
Du kommer erhålla en grundutbildning i vårt sätt att leda projekt och handledning och löpande support, men speciellt under uppstartsfasen. Du kommer jobba i ett team där vi stöttar varandra genom att alla gör sitt bästa och driver på. Du kommer jobba i ett bolag som har väldigt höga ambitioner när det gäller leverans, kvalitet och tillväxt och det är därför vi vill ha med dig på den här resan.
Vi ger dig tydliga arbetsuppgifter med en vettig struktur, bra instruktioner och med erfarenhet blir du än mer effektiv.
Vi värnar om rak och tydlig kommunikation för att skapa trygghet och stabilitet. Du kommer få jobba mot uppsatta och tydliga mål som följs upp. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla kan utvecklas, där idéer tas på allvar och där produktion och framgångar firas.
Du kommer att ha en fast lön som kommer utvecklas uppåt i takt med att du kan leverera mer.
Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss på: jobba@dmtak.se
