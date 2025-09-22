Arbetsledare
2025-09-22
Peab Byggservie AB i Uppsala söker en driven arbetsledare som vill vara med och forma framtidens byggprojekt. Här får du möjlighet att leda engagerade team och utveckla din kompetens
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten innebär daglig arbetsledning av yrkesarbetare samt underentreprenörer i den löpande byggserviceverksamheten. Du rapporterar till din platschef som finns på samma kontor.
Exempel på arbeten kan vara reparations- och underhållsarbeten, renoveringar, köksmontage, tak- och fönsterbyten samt om- och tillbyggnader.
Vi erbjuder en trygg anställning med mycket eget ansvar.
För tjänsten krävs det även att du har B körkort och god datavana.
Vem är du?
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet från bygg-, om- och tillbyggnadsprojekt samt mindre byggverksamheter (byggservice), med en storlek runt 5-15 mkr.
Vi ser att du idag arbetar som arbetsledare där du är van vid att leda medarbetare och drivs av att utvecklas inom din yrkesroll.
Som person är du relationsbyggande, har en god kommunikativ förmåga och är van att ta mycket eget ansvar.
Du har även god förståelse för projektekonomi, erfarenhet av att göra egna kalkyler och prognosarbete, samt kunskap inom entreprenadjuridik.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Är du en jordnära och pålitlig person med dokumenterad erfarenhet inom Byggservice?
Då ska du söka tjänsten hos oss.
Hur du ansöker
För att komma till vårt rekryteringssystem så klickar du på "Sök tjänsten" nedan.
Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Tom Wallin, Arbetschef: tom.wallin@peab.se
Anna Bergstrand, HR-Partner: Anna.Bergstrand2@peab.se
Välkommen med din ansökan!
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.
