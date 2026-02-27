Arbetsledare
2026-02-27
Peabs anläggningsverksamhet i Uppsala växer och vi söker ytterligare arbetsledare till vår härliga arbetschefsgrupp. Vi erbjuder dig en arbetsplats som präglas av laganda, gemenskap och goda utvecklingsmöjligheter. Våra projekt omfattar mark-, väg- & ledningsarbeten, vägar, järnväg, och broar. Låter det intressant? Ansök redan idag! Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Som arbetsledare inom vår mark- och anläggningsverksamhet kommer du att ansvara för att du och ditt team tillsammans når uppsatta mål i rätt tid. Du kommer att arbeta ute i produktionen och bistå platschefen på våra mark- och anläggningsprojekt med ledning, planering, arbetsberedning och uppföljning av projekt samt ansvara för kvalitetssäkring och kontakt med underentreprenörer. Därutöver kommer du att planera, leda och fördela arbetet gentemot våra yrkesarbetare.
I jobbet ingår även att
• delta i produktionsmöten
• ha kontakt med kunder och leverantörer
• styra mot uppsatta lönsamhetsmål.
Du kommer att tillhöra vår arbetschefsgrupp i Uppsala som tillhör Peab Anläggning region Öst. Vi arbetar inom hela Uppsala län och du behöver därför vara beredd på att våra projekt ligger inom detta område. Peab Anläggning i Uppsala befinner sig i en expansiv fas och vi behöver därför stärka upp i vår organisation med fler engagerade medarbetare.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med provanställning.
Om dig
Vi söker dig som har en bygg/anläggningsteknisk utbildning alternativt har tillgodogjort dig motsvarande kunskaper genom längre arbetslivserfarenhet.
Du har minst 3 års erfarenhet av arbetsledande befattning från mark- och anläggningsverksamhet. Du talar och skriver svenska obehindrat. För tjänsten är det krav med B-körkort.
I övrigt är det meriterande om du har goda tekniska kunskaper.
Vi ser gärna att du är en person som drivs av att nå resultat tillsammans med ditt team och att utvecklas i din yrkesroll. Du tar ansvar för din egen och andras säkerhet. Du uppfyller mål och förväntningar. Du provar gärna utmanande arbetsuppgifter. För att trivas i rollen tycker du om att möta människor och har en god social förmåga. Ledarskapet är viktigt och du är en förebild som skapar engagemang bland våra medarbetare.
Ansökan och övrig information
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vänligen observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vid frågor är du välkommen att kontakta Malin Sundvall, HR Partner på Malin.sundvall@peab.se
Vi kan komma att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 12 000 medarbetare och en omsättning på 59 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9767829